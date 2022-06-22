Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den "destek" talebi - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den "destek" talebi

22.06.2022 19:27
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den "destek" talebi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'ya yönelik yaptırım baskısının devam etmesi gerektiğini belirterek, "Silahlara, finansal ve insani desteğe ihtiyacımız var." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'ya yönelik yaptırım baskısının devam etmesi gerektiğini belirterek, "Silahlara, finansal ve insani desteğe ihtiyacımız var." dedi.

Zelenskiy, çevrim içi video konferans bağlantısıyla, Kanada genelindeki 11 farklı üniversitenin öğrencilerine hitap etti.

Ülkeler ve toplumlar arasındaki mesafelerin, internet üzerinden azaltılabileceğini kaydeden Zelenskiy, "Bizim için internet bir tür silah çünkü neler olduğunu bu sayede gösterebiliyoruz. Bilgi, bazen bazı silah türlerinden daha büyük bir darbe vurabilir." dedi.

Zelenskiy, bilginin özellikle internet ve sosyal medya sayesinde Ukrayna için güçlü bir silah olduğunun kanıtlandığını ifade etti.

Ülkesinin Rusya'nın işgalinden yaklaşık dört ay sonra da demokrasiye bağlılığını sürdürdüğünü hatırlatan Zelenskiy, "Özgür ve demokratik bir gelecek için her şeye rağmen galip geleceğiz." diye konuştu.

Volodimir Zelenskiy, insanları mücadeleye ve uluslararası toplumu ise yardımları devam ettirmeye çağırarak, "Silahlara, finansal ve insani desteğe ihtiyacımız var. 7/24 kalıcı yaptırım baskısına ihtiyacımız var. Bunu ne kadar tekrar edersem edeyim, savaş devam ederken asla çok fazla söylemiş olmayacağım." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Zelenski, Afrika kıtasının, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın 'rehinesi' olduğunu söyledi Zelenski, Afrika kıtasının, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın 'rehinesi' olduğunu söyledi Zelenski: Ukrayna için tarihi bir hafta başlıyor Zelenski: Ukrayna için tarihi bir hafta başlıyor
Kaynak: AA

Volodimir Zelenskiy, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den 'destek' talebi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:51 Muhalefetin karşı çıktığı sosyal medya düzenlemesini içeren Basın Kanunu Teklifi görüşmeleri ertelendi
18:33 Togg, 43 yeni iş pozisyonu için ilan açtı! Aranan özellikler sıralandı
17:29 Marmaris'teki orman yangını bölgeye yayılmaya başladı! Evler tedbir amaçlı boşaltılıyor
17:24 Suudi Arabistanile ilişkiler normale dönüyor! Veliaht Prensi Muhammed bin Selman Ankara'ya geldi
17:21 Bağırsak hastalığından dolayı ameliyat olan genç kız masadan kalkınca gördüklerine inanamadı! Doktorlar yanlışlıkla kalçalarını yapıştırmış
16:57 Kılıçdaroğlu çıkan yangınlar nedeniyle Marmaris'e gitmek istedi! Ancak uçağına iniş izni verilmedi
16:31 Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! PSG'nin yıldız orta saha oyuncusu Türkiye'ye geliyor
16:13 Burak Yılmaz, Fortuna Sittard ile anlaşma sağladı
16:12 Ümit Özdağ'ın iddiasına Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nden yalanlama: Gizli yönetmelik iddiası büyük bir yalan
15:45 David Beckham'dan görülmemiş miras şartı! Oğulları herhangi bir kadına psikolojik veya fiziksel şiddet uygularsa mirastan faydalanamayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 19:35:13. #1.12#
SON DAKİKA: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den "destek" talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement