Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Putin'e davet - Son Dakika

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e seslendi ve savaşın sürdüğü Donbas'ta görüşme teklif etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı video ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e seslendi ve savaşın sürdüğü Donbas'ta görüşme teklif etti. Zelenskiy tarafından yapılan açıklamada, "İnsanlar cinsiyetlere, sosyal statüye ve yaşa bağlı değildir. Köyde, şehirde ya da Karadeniz kıyılarında yaşıyor olmamız, Rusça, Ukraynaca ya da Kırım Tatarca konuşuyor olmamız, seçimlerde kime oy verdik, Ramazan oruç mu tutuyoruz ya da kendi orucumuzu mu tutuyoruz, haç mı, Davut'un yıldızını mı yoksa türban mı taşıyoruz fark etmez" dedi.

"Ukrayna savaş istiyor mu? Hayır"

"Bugün ne olduğunu ve ne yapmamız gerektiğini anlamalıyız" diyen Zelenskiy, "Bizim devlet sınırlarımız yakınlarında çok fazla Rus askeri konuşlandı. Rusya bunu askeri tatbikat olarak adlandırıyor ama bunu tüm dünya şantaj olarak nitelendiriyor. Endişeleniyor muyuz? Evet. Ruslar güya barış istediklerini söylüyorlar ama barış olmaması için her şeyi yapıyorlar. Bu mantıklı değil. Ukrayna savaş istiyor mu? Hayır. Savaşa hazır mıyız? Evet. Ukrayna diplomatik yollardan vazgeçecek mi? Hayır. Ukrayna kendini koruyacakta mı? Her zaman" ifadelerini kullandı.

"Savaşı başlatan taraf olmayacağız"

Ukrayna'nın savaşı başlatan taraf olmayacağını ifade eden Zelenskiy, "Prensibimiz bellidir ve savaşı başlatan taraf olmayacağız. Ukrayna kimin kardeş olduğunu kimin sırtından vurabileceğini biliyor. Biz korkmuyoruz çünkü güçlü ordumuz ve koruyucu askerlerimiz var. Biz yabancı toprakları ve milletleri işgal etmiyoruz. Ama bu bizi işgal etmelerine de izin vereceğiz anlamına gelmiyor" dedi.

"Kaçmayı ve pes etmeyi düşünmüyoruz"

"Vatandaşlarımız Ukrayna'yı korumak için hazırlar" diyen Zelenskiy, "Kaçmayı ve pes etmeyi düşünmüyoruz. Korkmuyoruz çünkü yabancı partnerlerimizle iyi ilişkiler içindeyiz. Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Almanya, İngiltere, Türkiye ve NATO'nun liderleriyle görüştüm. Hepsi bizim tarafımızda. Finansal olarak bizi desteklemeye hazırlar" ifadelerini kullandı.

"Tanklarda barış olmaz"

Putin'in "Kavga kaçınılmazsa ilk vuran sen olmalısın" sözünü hatırlatan Zelenskiy, "Burada binlerce insanın canı söz konusu. Kavgayla savaşın farkı, savaşta herkes kaybeder. Birine saldırarak kendini koruyamazsın. Tanklarda barış olmaz. Ukrayna ve Rusya ortak geçmişleri aynı olmasına rağmen geleceğe farklı bakıyorlar. Sayın Putin, Ukrayna'ya ait olan ve savaşın sürdüğü Donbas'ın herhangi bir noktasında buluşmaya çağırıyorum. Yaşasın Ukrayna" dedi.

Rusya-Ukrayna krizi

2014'ten bu yana Rusya ve Ukrayna arasında devam eden çatışmalarda Rusya yanlısı ayrılıkçıların ağırlıkta olduğu Donetks ve Lugansk şehirlerini içine alan Donbass bölgesinde bugüne kadar çok sayıda Ukraynalı binlerce asker ve sivil hayatını kaybetti. - KİEV