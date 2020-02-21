Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "En tehlikeli virüs nefrettir ve bunun hesabını verecekler" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: 'En tehlikeli virüs nefrettir ve bunun hesabını verecekler' - Son Dakika

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "En tehlikeli virüs nefrettir ve bunun hesabını verecekler"

33 dakika önce

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'da korona virüsü nedeniyle yaşanan gerginliğe değinirken, "En tehlikeli virüs nefrettir ve bunun hesabını verecekler" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy:

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'da korona virüsü nedeniyle yaşanan gerginliğe değinirken, "En tehlikeli virüs nefrettir ve bunun hesabını verecekler" dedi.


Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesaplarından halka seslenerek sağduyu çağrısı yaptı. Zelenskiy, yaptığı konuşmada, "Çin'den Ukrayna'ya naklini gerçekleştirdiğimiz vatandaşlarımız için mutluyuz. Önümüzdeki karantina süresi boyunca yani 2 haftalık süreçte bir sınavdan geçeceğiz. Yalan haberlere değil, mantıklı ve sağlıklı düşünceye inanacağız. Unutmayın ki en korkunç virüs nefrettir" ifadelerini kullandı.


"Hesap verecekler"


Yaptığı konuşmasının devamında ise Zelenskiy, "Karantina bölgesinde yaşayan bazı vatandaşlarımızın endişelenmelerini anlıyorum. Bazılarının bilinçli olarak halk arasında paniğe yol açma çabalarını biliyoruz. Bu işi planlayanlar ve organize edenler hesap verecekler" diye konuştu.


"Seni eve getireceğiz"


Zelensky, Çin'den Ukrayna'ya gelirken köpeği alınmadığı için tahliye uçağına binmeyi reddeden Anastasiya Zinçenko isimli Ukrayna vatandaşını telefonla bizzat arayarak, "Köpeğini neden almadıklarını bilmiyorum ama bir yolunu bulup seni evine getireceğiz" dedi.


Çin'in Wuhan kentinden 20 Şubat Perşembe günü tahliye edilerek Ukrayna'ya getirilen 80'e yakın kişi, 14 gün boyunca karantina altında kalacakları Noviye Sanjari bölgesine sevk edilmişti. Karantina bölgesinin kendi yaşam yerlerine yakın olmasını protesto eden halk polisle çatışmış ve hükümeti zor durumda bırakmıştı. - KİEV

Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 11:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TFF, Etik Kurulu Talimatı'nın 12. maddesinde değişiklik yapıldığını açıkladı
Burcu Biricik'in yeni imajı büyük beğeni topladı Ferrari alev alev yandı sahibi bahçe hortumuyla söndürmeye çalıştı Mert Hakan, olay olan gol sevinci sonrası özür diledi

Son Dakika Haberleri
21:53 Burcu Biricik'in yeni imajı büyük beğeni topladı
21:26 Ece Erken'in Instagram'daki sahte hesapları ifşa oldu
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler
17:41 Bakanlık Atakan Kayalar için harekete geçti! İşte yapılan o açıklama

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 23:56:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "En tehlikeli virüs nefrettir ve bunun hesabını verecekler" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]