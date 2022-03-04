Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Erdoğan'a desteği için minnettarım" - Son Dakika
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Erdoğan'a desteği için minnettarım"

04.03.2022 20:04
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Erdoğan'a desteği için minnettarım"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından, "Erdoğan'a desteği için minnettarım" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından, "Erdoğan'a desteği için minnettarım" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatın 9'ncu gününde de diplomatik görüşmeler devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bugün de Recep Tayyip Erdoğan telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüm. Göstermiş olduğu tutarlı destek için minnettarım. Rusya Federasyonu tarafından devam eden saldırılar ve nükleer terörizm hakkında kendisine bilgi verildi. Düşmanlıklara bir son vermeliyiz" açıklamasını yaptı.

(İHA)

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Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Zelenskiy, Ukrayna, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: 'Erdoğan'a desteği için minnettarım' - Son Dakika


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