Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Fransız parlamentosuna hitap etti - Son Dakika
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Fransız parlamentosuna hitap etti

23.03.2022 19:07
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Fransız parlamentosuna hitap etti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Fransız şirketleri Renault, Auchan ve Leroy Merlin'in "Rusya'nın savaşının sponsoru" olmayı, kadın ve çocukların "öldürülmesi" için Rusya'yı finanse etmeyi bırakması gerektiğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Fransız şirketleri Renault, Auchan ve Leroy Merlin'in " Rusya'nın savaşının sponsoru" olmayı, kadın ve çocukların "öldürülmesi" için Rusya'yı finanse etmeyi bırakması gerektiğini belirtti.

Zelenskiy, video konferans yoluyla Fransa Parlamentosuna hitabında, "Ukrayna'da neler yaşandığını ve kimin suçlu olduğunu bildiğinize eminim." dedi.

Rusya'nın, Ukrayna'nın Mariopol kentine düzenlediği saldırıları Verdun Savaşı'na benzeten Zelenskiy, Rus ordusunun üniversitelere, hastanelere ve her türlü yapıya saldırı düzenlediğini söyledi.

Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un çabalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek Fransa'dan, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne daha fazla destek olmasını ve savaşın sona erdirmesini beklediklerini belirtti.

Fransız şirketlerin, Rusya'yı terk etmesi gerektiğini ifade eden Zelenskiy, Renault, Auchan ve Leroy Merlin'in "Rusya'nın savaşının sponsoru" olmayı, kadın ve çocukların "öldürülmesi" için Rusya'yı finanse etmeyi bırakması gerektiğini söyledi.

Zelenskiy'nin talebi üzerine milletvekilleri ve senatörler savaşta hayatını kaybeden Ukraynalılar için bir dakika saygı duruşunda bulundu.

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Ukrayna, Renault, Merlin, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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