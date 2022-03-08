Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İngiliz parlamentosuna hitap etti Açıklaması - Son Dakika
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İngiliz parlamentosuna hitap etti Açıklaması

08.03.2022 20:45
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İngiliz parlamentosuna hitap etti Açıklaması

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan yaptırımlarla Rusya üzerindeki baskının artırılmasını istedi ve "Pes etmeyeceğiz, kaybetmeyeceğiz, denizde ve havada sonuna kadar savaşacağız. Ne pahasına olursa olsun topraklarımız için savaşmaya devam edeceğiz.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan yaptırımlarla Rusya üzerindeki baskının artırılmasını istedi ve "Pes etmeyeceğiz, kaybetmeyeceğiz, denizde ve havada sonuna kadar savaşacağız. Ne pahasına olursa olsun topraklarımız için savaşmaya devam edeceğiz." dedi.

Zelenskiy, Ukrayna'nın başkenti Kiev'den video konferans yoluyla Avam Kamarası'nda İngiliz parlamenterlere hitap etti. Zelenskiy, konuşmasını Ukraynaca gerçekleştirdi ve milletvekillerine İngilizce simultane çeviri yapıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, konuşmasında, ülkesinin Rusya'ya karşı verdiği savaşı, "İngiltere'nin 2. Dünya Savaşı'ndaki çabalarına benzetti.

"(Savaşın) Birinci gününde sabah 04.00'te seyir füzeleri tarafından saldırıya uğradık. Herkes uyandı, insanlar, çocuklar, tüm Ukrayna uyandı ve o zamandan beri uyumuyoruz." diyen Zelenskiy, her bir Ukraynalının ülkesi için mücadele verdiğinin altını çizdi.

Zelenskiy, Ukrayna'nın daha sonra hava saldırılarına maruz kaldığını, ancak, Rusya'nın kendilerinden silah bırakmalarını istediğinde Ukraynalıların savaşmaya devam ettiğini dile getirdi.

Ukrayna genelinde sürekli bombardımanların gerçekleştiğini söyleyen Zelenskiy, konuşmasında, İngiliz milletvekillerine savaşın günden güne nasıl devam ettiğini anlattı.

Zelenskiy, "Pes etmeyeceğiz, kaybetmeyeceğiz, denizde ve havada sonuna kadar savaşacağız. Ne pahasına olursa olsun topraklarımız için savaşmaya devam edeceğiz. Ormanlarda, arazilerde, kıyılarda, sokaklarda savaşacağız." diye konuştu.

Johnson: "Putin'in girişimi başarısız olana kadar her yöntemi uygulayacağız"

İngiltere'nin Ukrayna'ya verdiği destek için İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a teşekkür eden Zelenskiy, Johnson'dan yaptırımlarla Rusya üzerindeki baskının artırılmasını ve İngiltere'nin Rusya'yı "terörist devlet" olarak tanımasını istedi.

Zelenskiy'nin ardından konuşan Johnson da ülkesinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna'ya başlattığı savaş girişimi başarısız olana ve Ukrayna bir kez daha özgür olana dek diplomatik, insani ve ekonomik her yöntemi uygulayacaklarının altını çizdi.

Johnson, İngiltere'nin Ukrayna'ya verdiği desteği artıracağını ve Putin'in etrafındakilere ekonomik baskı uygulamayı sürdüreceğini bildirdi.

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Vladimir Zelenskiy, Boris Johnson, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İngiliz parlamentosuna hitap etti Açıklaması - Son Dakika


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