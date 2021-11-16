Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İngiltere Savunma Bakanı Wallace'ı kabul etti - Son Dakika

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile görüştü.

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kiev'deki görüşmede Zelenskiy, ülkesinin Karadeniz ve Azak Denizi'nde karşı karşıya olduğu zorluklara ilişkin bilgi verdi.

Taraflar, görüşmede, bölgede güvenli denizciliğin tesisi için atılması gereken uluslararası adımları ve savunma alanında ikili iş birliği konularını ele aldı.

Zelenskiy, ülkesinin doğusunda barış ve toprak bütünlüğünün tesisini hızlandırmak için ellerinden geleni yaptıklarını da kaydetti.