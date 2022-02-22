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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Kendi topraklarımızdayız ve kimseye bir şey vermeyeceğiz" - Son Dakika

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Kendi topraklarımızdayız ve kimseye bir şey vermeyeceğiz"

22.02.2022 11:28
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Kendi topraklarımızdayız ve kimseye bir şey vermeyeceğiz"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, "Kendi topraklarımızdayız, kimseden korkmuyoruz ve kimseye bir şey vermeyeceğiz" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, "Kendi topraklarımızdayız, kimseden korkmuyoruz ve kimseye bir şey vermeyeceğiz" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün akşam saatlerinde bağımsızlığını tanıdığını açıkladığı Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk bölgesinden sonra Ukrayna başta olmak üzere tüm gözler yeniden Donbass bölgesine çevrildi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'de konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Halka sesleniş yapan Zelenskiy, "Büyük ülkenin büyük halkı, bizim ve ülkemizin uzun konuşacak zamanı yok. Bu yüzden geçmişten konuşmak yerine şu anki durumla ve gelecekle ilgili konuşacağım. Biz sakin kalacağız ve kendimizden emin olacağız. Bunun için herkese minnettarım. Soğukkanlı ve sakin olacağız. Biz her şeye hazırız. Uykusuz kalmanız için bir sebep yok. Akşam saatlerinde Ukrayna Güvenlik ve Savunma Konseyi toplantısı gerçekleştirdik. Ukrayna, Rusya'nın son aldığı kararları egemenliğine ve toprak bütünlüğüne aykırı sayıyor. Bugün aldığı ve yarın alacağı kararlarla ordusunun 2014'ten beri bölgede oluşunu yasallaştırıyor" dedi.

"KİMSEDEN KORKMUYORUZ"

Ukrayna'nın barışçıl ve diplomatik bir yolla ilerleyeceğini belirten Zelenskiy, "Kendi topraklarımızdayız, kimseden korkmuyoruz ve kimseye bir şey vermeyeceğiz. Bundan eminiz. Çünkü şimdi 2014'ün Şubat ayında değil 2022'deyiz. ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere ile görüştüm. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüşeceğim. Partnerlerimizden net adımlar bekliyoruz. Ukrayna'nın gerçek dostunun kim olduğunu, kimlerin Rusya'yı kelimelerle tehdit etmeye devam edeceğini görmek için şu an önemli bir zaman. Diplomatik yolda ilerleyeceğiz ve provoke olmayacağız" şeklinde konuştu.

(Bekir Keskin/ İHA)

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: 'Kendi topraklarımızdayız ve kimseye bir şey vermeyeceğiz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Kendi topraklarımızdayız ve kimseye bir şey vermeyeceğiz" - Son Dakika
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