- Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy korona virüsü yendi - Son Dakika

- Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy korona virüsü yendi

KİEV - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bugün yaptığı açıklamada korona virüsü yendiğini duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medya hesabından video ile yaptığı açıklamada iyileştiğini söyledi. Zelenskiy, "Herkese günaydın. Ateşim 36,6 testim negatif çıktı. Yerimdeyim ve çalışıyorum. Tüm Ukraynalılara teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Yeni risklerin olduğunu ve halkın kendisini koruması gerektiğini söyleyen Zelenskiy, "Sosyal mesafe, izolasyon, maske, vitamin ve spor olmazsa olmazımız" dedi.

Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 10 bin 945 kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığı, 4 bin 143 kişinin iyileştiği ve 124 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Ülkede açıklanan son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 635 bin 689'a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 11 bin 75'e yükseldi.

Ülkede vaka artışlarının kontrolden çıkması üzerine Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Bakanlar Kurulu tarafından 11 Kasım tarihinde imzalanan kararname ile Kasım ayı sonuna kadar tüm eğlence merkezlerinin, restoranlar ve kafelerin, yüzme salonlarının, kuaförlerin ve alışveriş merkezlerinin hafta sonları kapalı kalması kararlaştırılmıştı.