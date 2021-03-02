Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Kovid-19 aşısı oldu - Son Dakika

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı oldu.
Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, aşıyı Donbas cephesinde askerlerle yaptırdığını belirtti.
AstraZeneca aşısı olduğunu aktaran Zelenskiy, "Aşı, tekrar kısıtlamalar olmadan yaşamamızı sağlayacak." ifadelerini kullandı.
Ukrayna'da Kovid-19'a karşı kitlesel aşılama çalışmalarına geçen hafta başlanmıştı.
Ülkede son 24 saatte 5 bin 336 kişide Kovid-19'a rastlandı.
Kaynak: AA
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