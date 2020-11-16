Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Moldova Cumhurbaşkanı seçilen Sandu'yu tebrik etti - Son Dakika

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, komşu ülke Moldova'da kesin olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanı seçilen Maia Sandu'yu kutladı.

Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Sandu'yla telefonda görüştüğünü ve kendisini tebrik ettiğini belirtti.

Ukrayna-Moldova ilişkilerinin ve halkların Avrupa'ya entegrasyon sürecinin gelecekte kuvvetleneceğinden emin olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "Sabırsızlıkla Kiev'e ziyaretinizi bekliyorum." ifadesini kullandı.

Moldova'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, kesin olmayan sonuçlara göre, Batı yanlısı Maia Sandu, oyların yüzde 57,71'ini alarak ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı oldu.