Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, NATO Zirvesi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, NATO Zirvesi'nde konuştu Açıklaması

29.06.2022 16:47
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, NATO Zirvesi'nde konuştu Açıklaması

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, her ay yaklaşık 5 milyar dolara ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, her ay yaklaşık 5 milyar dolara ihtiyaçları olduğunu söyledi.

???????Zelenskiy, NATO zirvesinde çevrim içi konuşmasında, NATO ülkelerinin liderlerine çağrıda bulunarak, "İhtiyacımız olanı söyleyebilirim; güvenlik garantilerine ihtiyacımız var ve ortak bir güvenlik alanında Ukrayna için bir yer bulmalısınız. ya Ukrayna'ya kazanmaya yetecek kadar acil yardım ya da Rusya ile sizin aranızda ertelenmiş bir savaş." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın NATO ülkelerinin sahip olduğu modern füzesavar ve uçaksavar hava savunmasına ihtiyacı olduğuna işaret eden Zelenskiy, NATO ülkelerine modern topçu sistemlerinin de tedarikini artırma çağrısı yaptı.

Zelenskiy, Ukrayna'ya mali desteğin en az silah yardımı kadar önemli olduğunu vurgulayarak, "Rusya, halen günlük milyarlar alıyor ve onları savaşa harcıyor. Bizlerin milyarlarca dolarlık bir açığımız var ama bunu kapatacak petrol ve gaz yok. Her ay yaklaşık 5 milyar dolara ihtiyacımız var. Savunma ve korunmak için bu gerekli." diye konuştu.

???????- "Ortak zaferimizin kanıtı olacak"

Rusya'nın gerçek amacının bir zamanlar kendi etki alanında bulunan ülkeleri yeniden etkisi altına almak olduğuna dikkati çeken Zelenskiy, "Son derece agresif bir Kremlin döneminde, dünyanın son derece cesur bir ittifaka ihtiyacı var. ve eminim ki, bu zirvenin sonuçları ve NATO'nun geleceğinin ne olacağı bir yıl sonra yapılacak zirvede ortaya çıkacaktır. ve gelecek yıl, ittifakın bir sonraki zirvesinde konuşacak olmam ortak zaferimizin kanıtı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Gelecekte sadece Ukrayna'nın değil ittifak üyesi ülkeler dahil diğer devletlerin de Rusya'nın saldırısıyla karşı karşıya kalabileceğini ileri süren Zelenskiy, "Ukrayna'nın NATO'ya katılması ile tehdit ettiler. Ancak Ukrayna, NATO'da değil ve Rusya'nın ülkemize karşı savaşı Donbas'taki 8 yıllık savaşın ardından 126 gündür devam ediyor." dedi.

Zelenskiy, ülkesinin Finlandiya ve İsveç'in Kuzey Atlantik İttifakı'na katılma kararını memnuniyetle karşıladığını kaydetti.

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Kaynak: AA

Volodimir Zelenskiy, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, NATO Zirvesi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

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