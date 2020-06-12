Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin eşi korona virüse yakalandı - Son Dakika

Ukrayna'da Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin eşi Olena'nın korona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Ukrayna'da Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin eşi Olena, korona virüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu. Eşinin ve 2 çocuğunun korona virüs testlerinin negatif çıktığını açıklayan Olena, "Bugün korona virüs testlerim pozitif çıktı. Özellikle ben ve ailem tüm kurallara (maske, eldiven, sosyal mesafe) uyuyoruz. Beklenmedik bir haberdi" ifadelerini kullandı.

Kendisini iyi hissettiğini ve hastaneye kaldırılmadığını belirten Olena, kendisini eşi ve çocuklarından izole ettiğini söyledi.

Ukrayna'da halihazırda korona virüsten 870 ölüm ve 29 bin 753 vaka bulunuyor.

(İHA)