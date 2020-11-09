Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin korona virüs testi pozitif çıktı - Son Dakika

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin korona virüs testi pozitif çıktı.

Dünya genelinde yayılmaya devam eden korona virüs salgınında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin de korona virüse yakalandığı açıklandı. Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Zelenskiy'nin korona olduğunun belirlenmesinin ardından yüz yüze toplantı ve ziyaretlerinin iptal edildiği bildirildi. Zelenskiy'nin eşinin testinin de pozitif çıkmasının ardından Zelenskiy'nin iletişiminin yakın çevresi ile sınırlandığı hatırlatılan açıklamada, "Önümüzdeki günlerde yüz yüze görüşmeler yapılmayacak. Kitlesel etkinliklere katılım da, başkent dışındaki çalışma gezileri de iptal edildi" denildi.

Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska, Cuma günü yaptığı açıklamada korona virüs testinin pozitif çıktığını ancak eşi ve iki oğlunun testinin negatif olduğunu ifade etmişti. - KİEV