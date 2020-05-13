Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy:

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkedeki karantina uygulamasından çıkışın ikinci etabının 22 Mayıs'ta gerçekleşeceğini duyurdu.



Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında ülkede 2 aydır uygulanan karantina sürecinden çıkışın ikinci etabına 22 Mayıs'ta girileceğini bildirdi. Zelenskiy, "Karantinadan çıkış sürecinin ikinci etabı 22 Mayıs'ta gerçekleşecek. Spor müsabakaları başlayacak, oteller hizmete açılacak, üniversiteye giriş sınavı yapılacak. Yaz mevsiminde neler olacağını şu an bilemiyoruz. Nasıl tatil planı yapılacak, ne zaman uçuşlar başlayacak belirsizlik içinde. Plajların ne zaman açılacağı, metro ve tren seferlerinin ne zaman başlayacağı belli değil. Bunların netlik kazanması bize bağlı" şeklinde konuştu.



"İlaç bulunana kadar karantina devam edecek"



Gün içerisinde Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal da yaptığı açıklamada, "Onlarca insanın hayatının söz konusu olduğu konularda karar almak kolay değil. İlaç bulunana kadar karantinada kalmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.



Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamalara göre ülke genelindeki korona virüs vakası 16 bin 425'e, can kaybı sayısı ise 439'a yükseldi. - KİEV