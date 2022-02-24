Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Rus işgalci güçleri Çernobil Nükleer Enerji Santrali'ni ele geçirmeye çalışıyor" - Son Dakika
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Rus işgalci güçleri Çernobil Nükleer Enerji Santrali'ni ele geçirmeye çalışıyor"

24.02.2022 19:07
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Rus işgalci güçleri Çernobil Nükleer Enerji Santrali'ni ele geçirmeye çalışıyor"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Çernobil Nükleer Enerji Santrali'ne saldırı olduğunu ve bu saldırıların tüm Avrupa'ya yönelik bir savaş ilanı olduğunu duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Çernobil Nükleer Enerji Santrali'ne saldırı olduğunu ve bu saldırıların tüm Avrupa'ya yönelik bir savaş ilanı olduğunu duyurdu.

Rusya, Ukrayna'daki kritik bölgelere saldırmaya devam ediyor. Askeri noktaları vuran Rusya, Çernobil Nükleer Enerji Santrali'ni de hedef aldı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Rus işgalci güçleri Çernobil Nükleer Enerji Santrali'ni ele geçirmeye çalışıyor. Askerlerimiz 86 yılındaki trajedinin yeniden yaşanmaması için can veriyor. Bu tüm Avrupa için savaş ilanıdır" ifadelerini kullandı. - KİEV

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Çernobil, Ukrayna, Nükleer, Enerji, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: 'Rus işgalci güçleri Çernobil Nükleer Enerji Santrali'ni ele geçirmeye çalışıyor' - Son Dakika


Son Dakika
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SON DAKİKA: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Rus işgalci güçleri Çernobil Nükleer Enerji Santrali'ni ele geçirmeye çalışıyor" - Son Dakika
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