Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Rusya, Ukrayna'yı sonsuza dek kaybetti" - Son Dakika
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Rusya, Ukrayna'yı sonsuza dek kaybetti"

16.04.2022 01:53
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Rusya, Ukrayna'yı sonsuza dek kaybetti"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'yı sonsuza dek kaybettiğini belirterek, "Rusya, tüm dünyayı kaybetti ve artık hiçbir yerde kabul görmüyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'yı sonsuza dek kaybettiğini belirterek, "Rusya, tüm dünyayı kaybetti ve artık hiçbir yerde kabul görmüyor." dedi.

Zelenskiy, Telegram hesabından yayınladığı video mesajında, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı savaşa dair açıklamalarda bulundu.

Rus ordusunun, Ukrayna'nın Zaporijye ve Herson bölgelerindeki sivillere yönelik "terör" eylemlerinde bulunduğunu ifade eden Zelenskiy, "İşgalciler, Ukrayna ordusuyla veya devlet kurumlarıyla bağlantısı olan herkesin peşine düşerek, bunun bölgeyi kontrol etmelerini kolaylaştıracağını düşünüyor. Onlar, büyük yanlışlık yapıyor ve kendi kendilerini kandırıyorlar." diye konuştu.

Zelenskiy, Ukrayna halkının Rusya'yı ciddiye almadığının altını çizerek "Rusya, Ukrayna'yı sonsuza dek kaybetti. Rusya, tüm dünyayı kaybetti ve artık hiçbir yerde kabul görmüyor." dedi.

"Ukrayna'da 918 yerleşim birimi işgalden kurtarıldı"

Ukrayna'da barışın sağlanmasının önemine işaret eden Zelenskiy, Ukrayna ordusunun bu konudaki görevini başarıyla yerine getirdiğini vurguladı.

Ukrayna'da 918 yerleşim biriminin "işgalden" kurtarıldığı bilgisini paylaşan Zelenskiy, Mariupol kentindeki sivillerin kurtarılması için ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi.

"Rus petrolünden vazgeçilmeli"

Zelenskiy, Rusya'ya yönelik yaptırımlara dikkati çekerek, "Ancak bu, Rus askeri makinesinin durdurulması için yeterli değil. İleride Rusya'ya yönelik uygulanacak yaptırımlar, Rus petrolünden vazgeçilmesini de içermelidir. Dünya, Rus enerjisi için verilen paranın demokrasiyi bozduğu konusunda karar vermelidir." dedi.

Rusya'nın finans sisteminin tamamıyla bloke edilmesi gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, bunun savaşı sonlandırabileceğini belirtti.

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Vladimir Zelenskiy, Ukrayna, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: 'Rusya, Ukrayna'yı sonsuza dek kaybetti' - Son Dakika


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