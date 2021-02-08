Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Tavşan değiliz ki Rus aşısı üstümüzde denensin" - Son Dakika

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Tavşan değiliz ki Rus aşısı üstümüzde denensin"

08.02.2021 22:07
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy:

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın korona virüs için geliştirdiği aşının kendileri üzerinde denenmesine müsaade etmeyeceğini açıklayarak, "Tavşan değiliz ki Rus aşısı üstümüzde denensin" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın korona virüs için geliştirdiği aşının kendileri üzerinde denenmesine müsaade etmeyeceğini açıklayarak, "Tavşan değiliz ki Rus aşısı üstümüzde denensin" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın korona virüs salgını için geliştirdiği Sputnik V aşısının Ukraynalılar üzerinde denenmesine müsaade edilmeyeceğini açıkladı. Zelenskiy, Ukrayna vatandaşlarının denek tavşanları olmadığının altını çizerek, "Dünya Sağlık Örgütü ya da dünya genelinde kabul görmüş başka bir kurum tarafından Rus aşısı Sputnik V'e korona virüs karşısında yüzde 90-91 oranında koruma sağladığına dair bir belge verilmedi. Kusura bakmayın ama Ukrayna vatandaşları üzerinde deney yapılabilecek tavşanlar değiller" dedi.

"İLK AŞIYI BEN OLACAĞIM"

Ukrayna nüfusunun yarısının aşıya inanmadığını belirten Zelenskiy, "Vatandaşlarımızın yüzde 50'si aşıya inanmıyor ancak ilk aşıyı kendim olacağım. Çin, Amerika ve İngiltere ile aşı konusunda anlaşmalar yaptık" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 2 bin 141 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 1 milyon 246 bin 990'a ulaştığı, 47 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybının ise 23 bin 644'e yükseldiği aktarıldı.

(Bekir Keskin/İHA)

Münir Karaloğlu, Ukrayna, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: 'Tavşan değiliz ki Rus aşısı üstümüzde denensin' - Son Dakika


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