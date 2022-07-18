Konuya ilişkin açıklama yapan Zelenskiy, işgal altındaki topraklarda kalan 60'tan fazla Güvenlik Servisi ve kolluk kuvvetleri çalışanının Ruslarla iş birliği yaptığını belirterek, bu durumun yöneticilerle ilgili ciddi sorunlar uyandırdığını kaydetmişti.

Kaynak: AA

Volodimir Zelenskiy, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Tuğgeneral Vasil Malyuk'u istihbarat başkanı atadı - Son Dakika

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