Son Dakika Haberleri: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Türk iş dünyasını Ukrayna'ya davet ediyorum.
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Türk iş dünyasını Ukrayna'ya davet ediyorum.

20 dakika önce

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Türk iş dünyasını Ukrayna'ya davet ediyorum.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy:
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Türk iş dünyasını Ukrayna'ya davet ediyorum. Rahat çalışabilmeniz için size şahsım adına garanti verebilirim"
Ukrayna, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 09:10 Kaynak: AA
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