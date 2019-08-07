Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Türk iş dünyasını Ukrayna'ya davet ediyorum.
20 dakika önce
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Türk iş dünyasını Ukrayna'ya davet ediyorum.
Ukrayna Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 09:10 Kaynak: AA
Devlet Başkanı Zelenskiy: "Türk iş dünyasını Ukrayna'ya davet ediyorum. Rahat çalışabilmeniz için size şahsım adına garanti verebilirim"
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