Son Dakika Haberleri: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'ye gelecek
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'ye gelecek

1 saat önce

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 7-8 Ağustos'ta Türkiye'yi ziyaret edecek.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'ye gelecek, System.String[]
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 7-8 Ağustos'ta Türkiye'yi ziyaret edecek.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Ukrayna arasındaki ikili ilişkiler gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.
Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, Karadeniz bölgesinde barış ve istikrarın sağlanması dahil, bölgesel ve uluslararası konulara ilişkin görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.
Konuk Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Ankara'nın ardından İstanbul'da da çeşitli temas ve incelemelerde bulunması planlanıyor.
Zelenskiy'nin Türkiye-Ukrayna İş Forumu'na da katılması bekleniyor.
Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 02:35 Kaynak: AA
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