Son Dakika Haberleri: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'ye gelecek
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'ye gelecek

2 saat önce

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye ziyarette bulunacak.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'ye gelecek, System.String[]
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye ziyarette bulunacak.
Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 02:54 
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