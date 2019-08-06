Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'ye gelecek
2 saat önce
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye ziyarette bulunacak.
Ukrayna
Devlet Başkanı Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye
'ye ziyarette bulunacak.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 02:54
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