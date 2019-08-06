Son Dakika Haberleri: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye'ye geliyor
Son Dakika Politika Haber

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye'ye geliyor

1 saat önce

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 7-8 Ağustos 2019 tarihlerinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye'ye geliyor, System.String[]
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 7-8 Ağustos 2019 tarihlerinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 7-8 Ağustos 2019 tarihlerinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Söz konusu ziyarete ilişkin Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde Türkiye ve Ukrayna arasındaki ikili ilişkiler, tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, Karadeniz bölgesinde barış ve istikrarın sağlanması dahil, bölgesel ve uluslararası konulara ilişkin görüş alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir. Konuk Devlet Başkanı'nın Ankara'nın ardından İstanbul'da da çeşitli temas ve incelemelerde bulunması, ayrıca, Türkiye-Ukrayna İş Forumu'na katılması planlanmaktadır" denildi. - ANKARA
Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 03:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye Basketbol Federasyonu ile Total Oil sponsorluk anlaşması imzaladı
MİT'ten VIP Yakın Koruma Eğitimi Türkiye'ye canlı yayında küfür eden Hollandalı gazeteciye tepki! AB'den Türkiye'deki sığınmacılar için 127 milyon euroluk ek kaynak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.8.2019 16:57:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye'ye geliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]