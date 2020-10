Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye ziyareti öncesi DHA'ya konuştu

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi üzerine Türkiye ziyareti öncesi Demirören Haber Ajansı'na konuştu. Zelenskiy, Türkiye silahlı kuvvetlerinin dünyanın en güçlü ordularından biri olduğunu ifade ederek," Bölgede Türkiye olmadan hiçbirşey olmaz"dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi üzerine çalışma ziyareti çerçevesinde bugün Türkiye'ye geliyor. Türkiye ziyareti öncesi Demirören Haber Ajansı'na konuşan Ukrayna lideri Zelenskiy, Türkiye ile Ukrayna arasındaki stratejik ortaklığın dostluk ve saygı temelinde kurulduğunun altını çizerek, "Ukrayna'ya tutarlı ve bütünüyle samimi desteğinden dolayı Türkiye'ye minnettarız. Bu, Ukrayna'da tüm nesiller boyunca unutulmayacak" dedi.

"HER MİLLETİN SESİNİN DUYULMASI GEREKTİĞİNİ DÜNYAYA, BİRLİKTE SÖYLÜYORUZ"

Türkiye ile Ukrayna arasındaki güçlü stratejik ortaklık ilişkilerini değerlendiren Zelenskiy, "Bugünün karmaşık ve çelişkili dünyasında, iki ülke haklarının bir arada olması kesinlikle anlaşılır. Biz sadece komşu değiliz. Dünyaya birlikte her milletin sesinin tam anlamıyla duyulması gerektiğini söylüyoruz. Bu ve çok daha fazlası bizi birleştiriyor" dedi.İki ülkenin stratejik ortaklığının uzun vadeli dostluk, karşılıklı saygı ve toplumların duygularının bilgece anlayışı temelinde kurulu olduğunu vurgulayan Ukraynalı lider, "Ukrayna'ya yönelik tutarlı ve bütünüyle samimi desteğinden ve toprak bütünlüğünün korunmasına yönelik yardımından dolayı Türkiye'ye minnettarız. Bu, Ukrayna'da tüm nesiller boyunca unutulmayacak" diye konuştu.

"ÜLKENİZİN SİLAHLI KUVVETLERİ DÜNYANIN EN GÜÇLÜLERİNDEN BİRİ"

Zelenskiy, Ukrayna'nın Türkiye ile iş birliğini geliştirirken, aynı zamanda NATO'ya entegrasyon yolunda çaba sarf ettiğini belirterek, "Ülkenizin silahlı kuvvetleri, kabiliyet ve askeri güç bakımından dünyanın en güçlü ordularından biri. Bu bağlamda, çok sayıda Ukraynalı askeri personelin Türkiye Cumhuriyeti'nin eğitim merkezlerinde eğitildiğine ve NATO güçlerinin en iyi temsilcilerinin modern bilgileri ile deneyimlerini edindiğine dikkati çekmek isterim. Bu aynı zamanda ülkemizin, İttifak'ın Özel Müttefiki statüsünü elde etmesinde önem teşkil etti" ifadelerini kullandı.

"KARADENİZ'DEKİ BÜYÜK DOĞAL GAZ KEŞFİ BÖLGEDE GÜÇ DENGELERİNİ DEĞİŞTİRECEK"

Türkiye ile Ukrayna'nın çok geniş bir yelpazede müzakereler yürüttüğünü belirten Ukrayna Devlet Başkanı, Türkiye ziyaretinden beklentilerini şöyle özetledi: "Müzakerelerimizin içeriği geleneksel olarak o kadar geniş ki, tek bir konuyu öne çıkarmak mümkün değil. Ekonomik iş birliğimizin daha ileriye taşınması, ortak işletmelerin kurulması, yatırımlar, enerji iş birliğinin geliştirilmesi ve çok daha fazlası. Bu arada, Türk halkını Karadeniz'deki büyük doğal gaz rezervlerinin keşfinden dolayı tebrik ediyorum. Bu yatağın geliştirilmesi bölgedeki güç dengelerini, Türkiye Cumhuriyeti ve dostlarınızın lehine önemli ölçüde değiştirecektir."

"SERBEST TİCARET ANLAŞMASINDA BİTİŞ ÇİZGİSİNDEYİZ"

Türkiye ile Ukrayna arasında uzun yıllardır devam eden Serbest Ticaret Anlaşması (STA) müzakerelerini değerlendiren Zelenskiy, sözlerini şöyle sürdürdü: "İyi dostlar için ulaşılamayan sonuçlar yoktur. Bu tür müzakereler, ancak pazarı hiçbir şey ifade etmeyen ülkeler için basit olabilir. Türkiye ile Ukrayna ise tamamen farklı. Devasa bir ekonomik potansiyele sahibiz. Bu, üzerinde anlaşılması gereken çok fazla nüans olduğu anlamına geliyor ve zaman gerektiriyor. Ayrıca, artık bitiş çizgisindeyiz. Anlaşmanın kısa süre içerisinde imzalanacağını umuyorum. Türkiye, sadece üç yıl sonra cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yılını dostlarıyla birlikte kutlayacak. Bu bayramı, çok daha fazla sayıda ekonomik temasa sahip olarak kutlamak istiyoruz. Serbest Ticaret Anlaşması'nın en kısa sürede imzalanması, bu hedefe ulaşmamıza önemli ölçüde yardımcı olacaktır" ifadelerini kullandı.

"UKRAYNA'DAKİ TÜRK YATIRIMLARI TEK KELİMEYLE MÜKEMMEL"

DHA'nın sorularını yanıtlayan Zelenskiy, Ukrayna'daki Türk yatırımlarını 'tek kelimeyle mükemmel' olarak nitelendirerek, "Ülkenizin şirketleri yol ve diğer altyapı inşaatlarını yapıyorlar, kaliteli mobil bağlantı sağlıyorlar. Küçük ve orta ölçekli işletmeler hakkında çok uzun süre konuşulabilir; Ukrayna'nın büyük kentlerindeki Türk işletmelerinin sayısına bakmak yeterli. Ancak tüm bunlar bile, eminim ki, iş birliğimizin yalnızca başlangıç aşaması. Her zaman daha fazlasını yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

"TÜRK İŞ DÜNYASININ ÖZELLEŞTİRMELERE KATILIMINI BEKLİYORUZ"

Altyapı, bankacılık, gemi yapımı alanındaki projelerde ortak çalışmaların genişletilmesinin öncelikli hedef olduğuna işaret eden Ukraynalı lider, "Ancak imkanlarımız bununla sınırlı değil. Türk iş dünyasının Ukrayna'daki özelleştirmelere geniş katılımını bekliyoruz. Devletimizin politikası, yatırımcılara en üst düzeyde yardım sağlama fikri üzerine kurulu. İş dünyasının çalışmak istediği tüm alanlarda biz her zaman yardım etmeye hazır olacağız" dedi."SAVUNMA SANAYİNDE GÜÇLERİMİZİ BİRLEŞTİRMEMİZ MANTIKLI"Savunma sanayinin Türk-Ukrayna ilişkilerinde öncelik verilen alanlardan biri olduğunu belirten Ukrayna Devlet Başkanı, şunları ifade etti: "Devletinizin askeri-sanayi kompleksinin gelişimini büyük bir ilgiyle izliyor ve saygı duyuyoruz. Açıkçası, bileşenlerinin çoğunda öğrenecek çok şeyimiz var. Ama biz de mütevazı olmamalıyız. Zira, Ukrayna savunma endüstrisi, gelenekleri ve güvenilirliği ile haklı olarak ün salmıştır. Modern savaşın ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla, böyle bir temele sahipken, Ukrayna ve Türkiye'nin güçlerini birleştirmesi kesinlikle mantıklı."TÜRK İHA'LARININ ORTAK ÜRETİMİYLE İLGİLENİYORUZ"Örneğin, Türk insansız hava araçları (İHA) kendilerini en iyi şekilde kanıtladı. Bunun askeri-sanayi kompleksinizin gerçekten gurur kaynağı olduğunu görüyoruz. Bu, savaş alanındaki durumu kökünden değiştirebilecek bir silah türü. Kesinlikle ortak üretimle ilgileniyoruz. Bu konuda söylenecek çok bir şey yok, her şey ortada. Türkiye bu yönde ciddi bir başarı gösteriyor ve biz bu ürünleri satın alıyoruz. Ukrayna ise İHA motorları üretiyor. Dolayısıyla, ortak girişim başlatmak, doğal bir adım. Antonov uçakları konusundaki girişime (ortak üretim) olan ilgiden de şüphesiz memnunuz. Uçak yapımı konusunda da Türk dostlarımızla ortak çok fazla şey yapabiliriz. Dahası, savunma sanayi alanında Türkiye Cumhuriyeti ile iş birliği yapabileceğimiz alanlar kesinlikle bunlardan ibaret değil. Motor üretimi, hava savunma sistemlerinin geliştirilmesi, 'Korvet' sınıfı geminin ortak üretimi konularında iş birliği potansiyeli çok büyük.""TÜRKİYE BU ZOR DÖNEMDE BİLE TURİSTLERİN GÜVENLİĞİNİ EN ÜST DÜZEYDE SAĞLADI"Pandemi nedeniyle dünyadaki tüm ülkelerin zor bir dönemden geçtiklerini belirten Ukraynalı lider, "Ancak şunu belirtmek isterim ki, Türkiye böylesine bir dönemde bile turistlerin güvenliğini en üst düzeyde sağlayabildi. Bu Türk toplumunun örgütlülüğünün ve bilgeliğinin güzel bir göstergesi" dedi.Ukrayna'yı ziyaret eden Türk turistlerin sayısının da artığının altını çizen Zelenskiy, "Türkiye artık, vatandaşları Ukrayna'yı en fazla ziyaret eden ilk 10 ülke içinde. Bu ziyaretlerin artış eğiliminde olduğunu görüyoruz. Salgının sona ermesinin ardından toplumlarımızın bu alanda yeni bir seviyeyi yakaladıklarını göreceğiz" diye konuştu."DONBAS'TA BARIŞ MÜMKÜN, AMA MOSKOVA'NIN DURUŞU ÖNEMLİ"Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde devam eden barış sürecinde, iktidarda olduğu süre boyunca eskiye nazaran önemli ilerleme kaydedildiğine dikkati çeken Zelenskiy, şunları kaydetti: "Birincisi, müzakere formatını yenilemeyi başardık. Diplomatlar arasındaki görüşme her zaman, silahların 'konuşmasından' iyidir. Ukrayna'nın geçici olarak işgal altındaki topraklarında tutsak olan birçok insan kurtarıldı. Cephede 80 günden fazla süredir ateşkes yaklaşık yüzde 100 uygulanıyor. Zaman zaman meydana gelen provokatif bombardımanlar dışında, altı yıldan fazla süredir ilk defa sağlanan uzun süreli sessizlikten bahsedilebilir.Bu, barışa ulaşmanın mümkün olduğuna dair güven veriyor. Ancak barışa giden yol iki taraflı. Rusya da yolun kendi tarafındaki kısmını geçmeli. Savaşı ne kadar sürede sonlandırabileceğimiz konusu, büyük ölçüde Moskova'nın duruşuna bağlı. Savaşın herhangi bir gün, bugün, yarın ya da ertesi gün sonlanabileceğini düşünüyoruz. Ancak işgal altındaki topraklarımız tamamen işgalden arındırılmalı ve Ukrayna'nın kontrolüne geri verilmeli.""KIRIM BİR AN ÖNCE URKAYNA'NIN KONTROLÜNE DÖNMELİ"Zelenskiy, 2014 yılından sonra Kırım'ın sorunlarını çözmek ve öncelikle işgali sona erdirecek mekanizmalar geliştirmek için zemin oluşturabilecek hiçbir adım atılmadığını ifade ederek, "İşte bu nedenle Kırım Platformu'nu kuruyoruz. Bunun, tüm uygar ülkeler ile Ukrayna'daki ve uluslararası alandaki toplumsal güçlerin Kırım'ın yararı için faaliyet göstermesine imkan sağlayacağını öngörüyoruz" dedi."BÖLGEDE TÜRKİYE OLMADAN HİÇBİR ŞEY ÇÖZÜLEMEZ"Kırım Tatar Milli Meclisi'nin yetkililerinin de bu çalışmaya dahil olacağın umduğunu belirten Devlet Başkanı, "Ortak hedefimiz, Kırım'ın bir an önce Ukrayna devletinin kontrolüne geri dönmesi için çözüm üretmek olmalıdır. Bu konuda Türkiye'nin ciddi rol oynayacağını umuyoruz. Bölgemizde Türkiye olmadan bir şeyi çözüme bağlamak mümkün mü? Tabii ki hayır" diye konuştu."TÜRKİYE BİZİM İNSANLARIMIZ İÇİN ÖZEL ÖNEME SAHİP"Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye ve Türk insanı hakkındaki görüşleriyle ilgiyi soruyu ise şöyle yanıtladı:

"Bu sorununuzla ilgili ayrı bir mülakat yapılabilir. Türkiye o kadar zengin ve farklı bir ülke ki, hatırladığınız her şeyi sıralamak imkansız. İstanbul'u kısa cümlelerle anlatmak hiç mümkün mü? ya da harikulade Türk sahillerini? Sizin ülkeniz apayrı bir dünya gibi. Ülkenizin bu öneminin siyasi güce dönüşmesi tamamen doğal. Türkiye bizim insanlarımız için özel öneme sahip. Uzun yıllar süren Sovyet iktidarının ardından sınırlar açıldığında, milyonlarca Ukraynalıya, farklı bir ülkede gerçek misafirperverliğin ve gerçekten mükemmel bir tatilin ne demek olduğunu Türkiye gösterdi. Bu, Ukraynalılar için Türkiye imajının sonsuza dek, Türk toplumunun sıcaklığı ve cömertliği duygularıyla ilişkilendirilmesini sağladı."