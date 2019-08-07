Son Dakika Haberleri: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Ukrayna'nın toprak bütünlüğü konusundaki değişmeyen tutumunuzdan...
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Ukrayna'nın toprak bütünlüğü konusundaki değişmeyen tutumunuzdan...

20 dakika önce

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Ukrayna'nın toprak bütünlüğü konusundaki değişmeyen tutumunuzdan ötürü (Türkiye'ye) teşekkür ederim"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy:
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Ukrayna'nın toprak bütünlüğü konusundaki değişmeyen tutumunuzdan ötürü ( Türkiye'ye) teşekkür ederim"
Türkiye, Ukrayna, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 09:10 Kaynak: AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i resmi törenle karşıladı
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