Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Ukrayna'nın toprak bütünlüğü konusundaki değişmeyen tutumunuzdan...
20 dakika önce
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Ukrayna'nın toprak bütünlüğü konusundaki değişmeyen tutumunuzdan ötürü (Türkiye'ye) teşekkür ederim"
Ukrayna Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 09:10 Kaynak: AA
Devlet Başkanı Zelenskiy: "Ukrayna'nın toprak bütünlüğü konusundaki değişmeyen tutumunuzdan ötürü ( Türkiye
'ye) teşekkür ederim"
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