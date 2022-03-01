Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna'nın AB'ye katılımı için resmi başvuruyu imzaladı - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna'nın AB'ye katılımı için resmi başvuruyu imzaladı

01.03.2022 03:36

- Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna'nın AB'ye katılımı için resmi başvuruyu imzaladı Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'nın Avrupa Birliği yolunda ilk resmi adımını atarak, başvuru dilekçesini bombalar altında imzaladı.

- Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna'nın AB'ye katılımı için resmi başvuruyu imzaladı

KİEV - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'nın Avrupa Birliği yolunda ilk resmi adımını atarak, başvuru dilekçesini bombalar altında imzaladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri harekatın beşinci gününde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne girmesi yolunda ilk adımı atarak, resmi başvuru dilekçesini imzaladı. Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefançuk ve Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal de imza töreninde yanında bulunan Zelenskiy, sosyal medya hesabından başvuru dilekçesini imzaladığı anları paylaşarak, "Bugün Ukrayna'nın Avrupa Birliği üyesi olabilmesi için dilekçeyi imzaladım. Bunun gerçek olduğuna eminim" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna'nın AB'ye katılımı için resmi başvuruyu imzaladı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna'nın AB'ye katılımı için resmi başvuruyu imzaladı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna'nın AB'ye katılımı için resmi başvuruyu imzaladı

YORUMLAR
500
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna'nın AB'ye katılımı için resmi başvuruyu imzaladı Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna'nın AB'ye katılımı için resmi başvuruyu imzaladı Zelenskiy, Ukrayna'nın AB'ye katılımı için başvuru dilekçesini imzaladı Zelenskiy, Ukrayna'nın AB'ye katılımı için başvuru dilekçesini imzaladı

Vladimir Zelenskiy, Avrupa Birliği, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna'nın AB'ye katılımı için resmi başvuruyu imzaladı - Son Dakika


Son Dakika
01:02 Gaziantep'te çekim yapan Güney Koreli turist taciz edildi! Vali Gül: 1 kişi gözaltına alındı
00:56 Cüneyt Özdemir "Siz olsaydınız ne yapardınız?" diyerek sordu! Ukrayna'dan ayrılan Türk genci kız arkadaşını bırakıp, köpeğini de eve kilitledi
00:36 Rusya-Ukrayna krizi doğal gazı etkiledi! Santrallere yüzde 18 zam geldi
00:21 Elektrik faturalarında yeni düzenleme! Net yüzde 8 ile yüzde 14 oranında bir indirim sağlandı
00:15 Putin'in nükleer silah alarmına ABD Başkanı Biden'dan açıklama: Amerikalılar nükleer savaştan endişe duymamalı
23:17 Yasin Obuz iletişim ödülünde mektup aldı! Rus sevgilisinin güzelliği sosyal medyayı salladı
23:11 Blinken Bakan Çavuşoğlu'yla telefon görüşmesinde Türkiye'ye Ukrayna'ya verdiği destekten ötürü teşekkür etti
22:27 1 ay önce Ukrayna'dan dönmüştü! 29 yaşındaki genç, Çanakkale Boğazı'nda feribottan atladı
22:21 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan boğazlar açıklaması: Bütün ülkeleri boğazlardan savaş gemisi geçirmemesi konusunda uyardık
22:08 Uzatmalarda 3 puanı kazandı! Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 2-1 yendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 03:41:11. #1.12#
SON DAKİKA: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna'nın AB'ye katılımı için resmi başvuruyu imzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement