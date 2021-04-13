Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ürdün Kralı II. Abdullah ile telefonda görüştü - Son Dakika

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ürdün Kralı II. Abdullah ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Zelenskiy, Abdullah'ın Ürdün'ün istikrar ve güvenliğini sağlama politikasına desteğini teyit etti.

Abdullah da iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi için hazır olduklarını ifade ederek Donbas'ta barışa giden yolda desteğini belirtti.

Zelenskiy, Abdullah'ın ramazanını kutlayarak, Ukrayna'nın bağımsızlığının 30. yıl dönümü etkinliklerine davet etti.

Ayrıca taraflar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, ticaret, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve gıda güvenliği konularını ele aldı.