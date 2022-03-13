Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, yaralı askerleri ziyaret etti - Son Dakika
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, yaralı askerleri ziyaret etti

13.03.2022 20:12

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus saldırılarında yaralanan Ukrayna askerlerini tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus saldırılarında yaralanan Ukrayna askerlerini tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 18'inci gününde devam ediyor. Çatışmalarda hayatını kaybeden Ukraynalı askerler, düzenlenen törenlerle toprağa verilirken, yaralı askerlerin tedavilerine de hastanelerde devam ediliyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yaralı askerleri tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Rusya'nın saldırılara başladığı ilk günden bu yana başkent Kiev'deki konutunda veya konutunun hemen dışarısında görüntüler veren Zelenskiy, bu kez hastane ziyaret ederek yaralı askerlerle sohbet etti. Komuta kademesindeki askeri liderler de Zelenskiy'e yaralı askerlerin durumlarıyla alakalı bilgiler aktarırken, Zelenskiy, hastane personeli ile de sohbet etti. Tedavi gören askerlerin her birine hem teşekkür eden hem de şifa dileyen Zelenskiy, Rusya'ya karşı savaşan Ukraynalı askerlere madalya takdim etti.

Zelenskiy, hastane ziyaretini ait görüntüleri ise sosyal medya hesabından paylaşarak, "Yaralı askerlerimizi ziyaret ettim. Çocuklar, geçmiş olsun. İnanıyorum ki en güzel hediye taburcu olmanız olacak" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy'in hangi kentte hangi hastaneyi ziyaret ettiği konusunda ise bilgi verilmedi.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, yaralı askerleri ziyaret etti
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, yaralı askerleri ziyaret etti
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, yaralı askerleri ziyaret etti

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, yaralı askerleri ziyaret etti - Son Dakika


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