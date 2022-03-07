Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy yarın İngiltere parlamentosuna hitap edecek - Son Dakika
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy yarın İngiltere parlamentosuna hitap edecek

07.03.2022 23:15
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy yarın İngiltere parlamentosuna hitap edecek

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yarın videokonferans yoluyla İngiltere parlamentosuna hitap edecek.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yarın videokonferans yoluyla İngiltere parlamentosuna hitap edecek.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus işgali altındaki Ukrayna'nın başkenti Kiev'den yarın yerel saatle 17.00'de videokonferans yoluyla İngiltere parlamentosuna hitap edecek. Zelenskiy'nin hitabı nedeniyle İngiltere parlamentosundaki resmi işlerin askıya alınacağı ve hitapta soru-cevap bölümü olmayacağı ifade edildi. Zelenskiy'nin konuşmasının Ukraynaca olacağı ve İngilizceye simultane çeviri yapılacağı açıklandı. Milletvekillerinin Zelenskiy'nin hitabını izleyebilmeleri için meclis salonuna ekranlar kurulacağı aktarıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Avam Kamarası Sözcüsü Lindsay Hoyle, "Her parlamenter, bizimle Ukrayna'dan canlı olarak konuşacak olan devlet başkanından doğrudan haber almak istiyor. Bu nedenle bu, parlamento için önemli bir fırsat" dedi.

(Aylin Albayrak/İHA)

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Vladimir Zelenskiy, Ukrayna, Kiev, Rus, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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