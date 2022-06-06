Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Zaporijya'yı ziyaret etti - Son Dakika
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Zaporijya'yı ziyaret etti

06.06.2022 10:49

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Ukrayna'nın Zaporijya kentini ziyaret ederek, cephedeki birliklerle bir araya geldiği aktarıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Ukrayna'nın Zaporijya kentini ziyaret ederek, cephedeki birliklerle bir araya geldiği aktarıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'nın Harkov kentinin ardından Zaporijya'yı ziyaret etti. Zelenskiy yaptığı yazılı açıklamada, Zaporijya'da cephedeki birliklerle bir araya geldiğini aktararak, "Büyük çalışmalarınız, hizmetiniz, hepimizi ve devletimizi koruduğunuz için size teşekkür etmek istiyorum" dedi. Rus saldırılarından hayatını kaybeden Ukraynalı askerler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunduğunu ifade eden Zelenskiy, bölgedeki bir tıbbi tesisi de ziyaret etti. Rus kuşatması sonrası Mariupol'den tahliye edilen sivillerle bir araya gelen Zelenskiy, yerinden edilmişlerin uygun şekilde yeniden yerleştirilmesi için harekete geçme sözü vererek, "Bu sorunu çözmenize gerçekten yardımcı olacağız" dedi.

Öte yandan Zelenskiy, 29 Mayıs'ta Rus ordusunun saldırılarından en çok etkilenen Ukrayna'nın Harkov kentini ziyaret etmiş, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik saldırılarının başladığı 24 Şubat'tan bu yana ilk kez Kiev bölgesi dışında görüntü vermişti.

(İHA)

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Zaporijya'yı ziyaret etti
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Zaporijya'yı ziyaret etti
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Zaporijya'yı ziyaret etti
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Zaporijya'yı ziyaret etti

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Zaporijya'yı ziyaret etti Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Zaporijya'yı ziyaret etti ZAPORİJYA - Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy cephe hattında ZAPORİJYA - Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy cephe hattında
Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Zaporijya'yı ziyaret etti - Son Dakika

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