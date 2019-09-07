Son Dakika Haberleri: Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'den esir takası açıklaması
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'den esir takası açıklaması

23 dakika önce

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile yapılan esir takasını iki ülke arasındaki barış sürecinin ilk adımı olarak gördüğünü söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'den esir takası açıklaması, System.String[]

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile yapılan esir takasını iki ülke arasındaki barış sürecinin ilk adımı olarak gördüğünü söyledi.


Ukrayna ile Rusya arasında yapılan esir takası sonrası basına açıklamalarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, atılan bu adımın iki ülke arasındaki diyaloğun gelişmesi için önemli olduğunu söyledi. Putin ile uzun süredir çalışmaların sürdürüldüğünü belirten Zelenskiy, " Biz savaşı sonlandırmak ve devam eden diyaloğumuzun ilk adımı üzerine anlaştık" dedi. Esir takasının iki ülke arasındaki diyaloğun ilk adımı olduğuna vurgu yapan Zelenskiy, "Sanıyorum ki ilk adımı gerçekleştirdik. İkimiz, ben ve Putin verdiğimiz sözleri tuttuk, her şeyi sözlerimizi değiştirmeden yaptık" ifadelerini kullandı.


Zelenskiy ayrıca, Putin ile kalan tüm esirlerin takası ve Doğu Ukrayna krizi üzerine görüşmelerin devam edeceğini belirtti. - KİEV

Vladimir Putin, Ukrayna, Rusya, Politika

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 08:38 Kaynak: İHA
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