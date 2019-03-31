Ukrayna, Devlet Başkanını Seçmek İçin Sandık Başında
46 dakika önce
KİEV (AA) – Ukrayna'da seçmenler, 39 adayın yarıştığı devlet başkanlığı seçimi için oy kullanmaya başladı.
KİEV (AA) – Ukrayna
'da seçmenler, 39 adayın yarıştığı devlet başkanlığı seçimi için oy kullanmaya başladı.
Devlet Başkanını belirlemek için Ukrayna'daki 199 seçim bölgesinde 29 bin 888 sandık kuruldu. Kırım
'ın Rusya
tarafından yasa dışı ilhak edilmesi, Donbas bölgesinde ayrılıkçı hareketin başlamasıyla sonuçlanan sürecin ardından ikinci kez yapılan devlet başkanlığı seçiminde oy verme işlemi yerel saat ile 08.00'da başladı.
Seçimlerde 29 milyon 767 bin seçmen oy kullanabilecek. Yaklaşık 5 milyon seçmenin yaşadığı Donbas bölgesinde ve Rusya tarafından yasa dışı ilhak edilen Kırım'da halk sandık başına gidemeyecek.
Seçimlerde yarışan 39 adaydan birisinin yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması durumunda, en çok oyu alan iki aday 21 Nisan'da yapılacak ikinci tura seçimine girecek.
Mevcut Devlet Başkanı Petro Poroşenko
'nun yeniden aday olduğu seçimde, Poroşenko'nun yanı sıra oyuncu-komedyen Vladimir Zelenskiy ve eski Başbakan Yuliya Timoşenko
'nun ismi ön plana çıkıyor.
Ukrayna Merkez
Seçim Komisyonu, 17 ülke ve 19 uluslararası kuruluştan 2 bin 344 yabancı gözlemcinin seçimleri takip ettiğini duyurdu.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:02 Kaynak: AA
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