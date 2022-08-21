Putin'in akıl hocası Aleksandr Dugin'in kızının ölümüyle ilgili Ukrayna'dan ilk açıklama: Biz Rusya gibi kriminal bir devlet değiliz - Son Dakika
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Putin'in akıl hocası Aleksandr Dugin'in kızının ölümüyle ilgili Ukrayna'dan ilk açıklama: Biz Rusya gibi kriminal bir devlet değiliz

21.08.2022 14:52

Rus lider Putin'in akıl hocası olarak bilinen siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızının infilak eden bir araçta yaşamını yitirmesi dünya gündemine oturdu. Darya Dugina'nın içinde bulunduğu araca düzenlenen saldırı sonrası gözler Ukrayna tarafına çevrilirken, Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak yaptığı açıklamada "Ukrayna'nın bununla hiçbir ilgisi olmadığını vurgulamak istiyorum. Biz Rusya gibi kriminal bir devlet değiliz" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rus siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızının ölümüyle ilgili, "Biz Rusya gibi kriminal devlet değiliz" dedi.

DUGİN'İN KIZININ ÖLÜMÜYLE İLGİLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Podolyak, Ukrayna merkezli ICTV kanalına bağlanarak Rus siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızının ölümüyle ilgili açıklamalarda bulundu. Kanalın sunucusu, Podolyak'a, "Dün Moskova'da meydana gelen terör olayında Rus ideoloğu Dugin'in kızının ölümüyle ve Rusların gerilimi artırmaya yönelik çabaları ile ilgili ne düşünüyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

"ÜLKEDE ASKERE ALMA UYGULAMASINI YAYGINLAŞTIRMAK İSTİYORLAR"

Podolyak, Rusya'nın, kamuoyunda gerilimi artırmaya yönelik çabaları sürdürdüğünü belirterek, "Ukrayna'nın bununla hiçbir ilgisi olmadığını vurgulamak istiyorum. Muhtemelen ülkede askere alma uygulamasını yaygınlaştırmak istiyorlar. Onlar şunu anlamıyorlar; Biz Rusya gibi kriminal bir devlet değiliz" ifadesini kullandı.

Ukrayna'dan Aleksandr Dugin'in kızının ölümüyle ilgili açıklama: Biz Rusya gibi kriminal bir devlet değiliz

NE OLDU?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen siyaset bilimci Aleksandr Dugin, yardımcısı ve basın sekreteri olarak çalışan kızı Darya Dugina ile birlikte cumartesi günü Moskova yakınlarındaki Zaharovo'da gerçekleşen "Gelenek" adlı edebiyat ve müzik festivaline katıldı. Festival programına göre Dugin "Gelenek ve Tarih" konulu bir konferans verdi.

DUGİN CİPİNİ KIZINA VERMİŞ

Festivalin bir başka katılımcısı olan kemancı Peter Lundstrem, daha sonra Dugin'in kendi arabası olan araca binerek kızıyla birlikte Moskova'ya gitmesi beklenirken, cipi kızına verdiğini ve kendisinin bir başka araçla Moskova'ya döndüğünü söyledi.

Ukrayna'dan Aleksandr Dugin'in kızının ölümüyle ilgili açıklama: Biz Rusya gibi kriminal bir devlet değiliz

PATLAMANIN ETKİSİYLE ARAÇ BİR BİNAYA ÇARPTI

Darya Dugina'nın tek başına bindiği cipte, Zaharova'dan 3 kilometre kadar uzaklaşıp yaklaşık 10 dakika kadar yol aldıktan sonra, 21.30 sularında ana yol üzerinde hareket halindeyken bir patlama oldu. Görgü tanıklarına göre, patlamanın etkisiyle araç yol kenarındaki bir binaya çarptı ve alevler içinde yanmaya başladı. 30 yaşındaki Dugina aracın içinde yanarak feci şekilde hayatını kaybetti.

ASIL HEDEFİN DUGİN OLDUĞU İDDİA EDİLİYOR

Kısa süre sonra olay yerine gelen Dugin, başını ellerinin arasına alarak uzun süre şok yaşadı. Rus medyasında yer alan haberlere göre patlamaya dair yorumların çoğunda, "Doğrudan Aleksandr Dugin'i hedefleyen bir suikast girişiminde, babasının aracını kullanan kızının hayatını kaybettiği" değerlendirmesi öne çıkıyor. Olaya ilişkin açılan soruşturmanın sonucu bekleniyor.

YORUMLAR
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Öldürülen Dugin'in kızı, açıklamalarıyla tekrar gündem oldu: Ukraynalılar insan filan değil, daha sert olmamız lazım Öldürülen Dugin'in kızı, açıklamalarıyla tekrar gündem oldu: Ukraynalılar insan filan değil, daha sert olmamız lazım Polodyak: Ukrayna'nın Darya Dugin'in ölümüyle bir bağlantısı yok Polodyak: Ukrayna'nın Darya Dugin'in ölümüyle bir bağlantısı yok
Kaynak: AA

Aleksandr Dugin, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Putin'in akıl hocası Aleksandr Dugin'in kızının ölümüyle ilgili Ukrayna'dan ilk açıklama: Biz Rusya gibi kriminal bir devlet değiliz - Son Dakika

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SON DAKİKA: Putin'in akıl hocası Aleksandr Dugin'in kızının ölümüyle ilgili Ukrayna'dan ilk açıklama: Biz Rusya gibi kriminal bir devlet değiliz - Son Dakika
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