Ukrayna: Ukrayna'yı yok etmek isteyen Ruslar seferberlik elde etti - Son Dakika
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Ukrayna: Ukrayna'yı yok etmek isteyen Ruslar seferberlik elde etti

21.09.2022 12:14
Ukrayna: Ukrayna'yı yok etmek isteyen Ruslar seferberlik elde etti

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, "Ukrayna'yı yok etmek isteyen Rusların seferberlik, sınırların kapatılması ve banka hesaplarının bloke edilmesini elde ettiğini" belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, "Ukrayna'yı yok etmek isteyen Rusların seferberlik, sınırların kapatılması ve banka hesaplarının bloke edilmesini elde ettiğini" belirtti.

Podolyak, Twitter hesabından, "'Üç günlük' savaşın 210. günü. Ukrayna'yı yok etmek isteyen Ruslar sonunda şunları elde etti: 1. Seferberlik. 2. Kapatılan sınırlar, banka hesaplarının bloke edilmesi. 3. Firarilerin hapsi. 4. Özel askeri şirketler bünyesinde mahpuslardan oluşturulan birlikler. Hala plana göre gidiyor, değil mi? Hayatın harika bir mizah anlayışı var." paylaşımında bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kısmi seferberlik ilan ettiğini açıklamıştı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ukrayna: Ukrayna'yı yok etmek isteyen Ruslar seferberlik elde etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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