Ukrayna'da sivillerin beklediği tren istasyonuna saldırı: 30 ölü, 100'den fazla yaralı - Son Dakika
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Ukrayna'da sivillerin beklediği tren istasyonuna saldırı: 30 ölü, 100'den fazla yaralı

08.04.2022 11:37

- Ukrayna'da sivillerin beklediği tren istasyonuna saldırı: 30 ölü, 100'den fazla yaralı Ukrayna Devlet Demiryolları (Ukrzaliznytsia) Müdürü Oleksandr Kamyshin, Rus ordusunun Kramatorsk kentindeki sivillerin tahliye için beklediği tren garına saldırı gerçekleştirdiğini, 30 kişinin...

- Ukrayna'da sivillerin beklediği tren istasyonuna saldırı: 30 ölü, 100'den fazla yaralı

KRAMATORSK - Ukrayna Devlet Demiryolları (Ukrzaliznytsia) Müdürü Oleksandr Kamyshin, Rus ordusunun Kramatorsk kentindeki sivillerin tahliye için beklediği tren garına saldırı gerçekleştirdiğini, 30 kişinin hayatını kaybettiğini ve 100'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta 44. güne girildi. Ukrayna Devlet Demiryolları (Ukrzaliznytsia) Müdürü Oleksandr Kamyshin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun Kramatorsk kentinde sivillerin tahliye için beklediği tren istasyonuna saldırı 2 roketle saldırı gerçekleştirdiğini ifade etti. Kamyshin saldırının bilançosunda dair, "Kramatorsk tren istasyonuna 2 roketle saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda ilk belirlemelere göre 30 kişi yaşamını yitirirken, 100'den fazla kişi de yaralandı. Bu, şehir halkına ve ulaşım altyapısına düzenlenmiş doğrudan bir saldırıdır" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'da sivillerin beklediği tren istasyonuna saldırı: 30 ölü, 100'den fazla yaralı
Ukrayna'da sivillerin beklediği tren istasyonuna saldırı: 30 ölü, 100'den fazla yaralı
Ukrayna'da sivillerin beklediği tren istasyonuna saldırı: 30 ölü, 100'den fazla yaralı
Ukrayna'da sivillerin beklediği tren istasyonuna saldırı: 30 ölü, 100'den fazla yaralı
Ukrayna'da sivillerin beklediği tren istasyonuna saldırı: 30 ölü, 100'den fazla yaralı
Ukrayna'da sivillerin beklediği tren istasyonuna saldırı: 30 ölü, 100'den fazla yaralı
Ukrayna'da sivillerin beklediği tren istasyonuna saldırı: 30 ölü, 100'den fazla yaralı

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Rusya sivillere saldırıya devam ediyor: Kramatorsk tren istasyonunu vurdular, çok sayıda ölü ve yaralı var Rusya sivillere saldırıya devam ediyor: Kramatorsk tren istasyonunu vurdular, çok sayıda ölü ve yaralı var Rusya, sivillerin tahliye için beklediği tren istasyonunu roketle vurdu! En az 30 kişi hayatını kaybetti Rusya, sivillerin tahliye için beklediği tren istasyonunu roketle vurdu! En az 30 kişi hayatını kaybetti

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ukrayna'da sivillerin beklediği tren istasyonuna saldırı: 30 ölü, 100'den fazla yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna'da sivillerin beklediği tren istasyonuna saldırı: 30 ölü, 100'den fazla yaralı - Son Dakika
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