Zaporijya Nükleer Santralinin Ukrayna elektrik şebekesiyle son bağlantısı kesildi - Son Dakika
Üye Girişi

Zaporijya Nükleer Santralinin Ukrayna elektrik şebekesiyle son bağlantısı kesildi

05.09.2022 17:21
Zaporijya Nükleer Santralinin Ukrayna elektrik şebekesiyle son bağlantısı kesildi

Ukrayna Devlet Nükleer Enerji Şirketi Energoatom şirketi, Zaporijya Nükleer Santralinin Ukrayna elektrik şebekesiyle son bağlantısının kesildiğini bildirdi.

Ukrayna Devlet Nükleer Enerji Şirketi Energoatom şirketi, Zaporijya Nükleer Santralinin Ukrayna elektrik şebekesiyle son bağlantısının kesildiğini bildirdi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki çatışmalar nedeniyle Ferosplavna adlı enerji nakil hattının kapatıldığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu hattın, santrali Ukrayna şebekesine bağlayan son enerji nakil hattı olduğu vurgulanırken, hattın aynı zamanda santral içerisindeki ihtiyaçlar için de elektrik sağladığı belirtildi.

Energoatom'dan 25 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Zaporijya Nükleer Santralinin elektrik şebekesiyle bağlantısının tarihte ilk defa kesildiği bildirilmiş, 26 Ağustos'ta ise bağlantının tekrar sağlandığı duyurulmuştu.

Avrupa'nın en büyük nükleer santrali

Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor.

6 nükleer reaktör bulunan ve 5 bin 700 megavatsaat elektrik üretim kapasitesine sahip santral, Ukrayna'daki toplam elektriğin yüzde 20'sini sağlıyor.

Santral, 4 Mart'ta Ruslar tarafından ele geçirilmişti. Halihazırda Rus ordusu kontrolünde olan santralin çevresinde topçu saldırıları yaşanıyor. Ukrayna ve Rusya bu saldırılar konusunda birbirini suçluyor.

YORUMLAR
500
Türkiye, Zaporijya'daki olası bir nükleer felakete hazır mı? Türkiye, Zaporijya'daki olası bir nükleer felakete hazır mı? UAEA: Zaporijya'daki çatışmalar tehlike oluşturuyor UAEA: Zaporijya'daki çatışmalar tehlike oluşturuyor
Kaynak: AA

Zaporijya, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zaporijya Nükleer Santralinin Ukrayna elektrik şebekesiyle son bağlantısı kesildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:01 Şarkıcı Yeliz hastalığını ilk kez açıkladı: Kan testinden sonra lösemi olduğumu öğrendim
16:47 CHP liderinin "Uzlaşılırsa ben adaylığa hazırım" sözleri muhalifleri çılgına çevirdi: Kılıçdaroğlu aday olma
16:46 Silivri Cezaevi'nin adı 'Marmara' oldu! Belediye Başkanı talep etmişti
16:42 Fenerbahçe, Avrupa Ligi kadrosunu açıkladı! Jesus yeni transferin üzerine çizik atarak kadroya almadı
16:41 Ankaragücü maçında saldırgan taraftara müdahale eden Josef, sessizliğini bozdu: Neden kart gördüğümü anlamakta güçlük çekiyorum
16:25 Beşiktaş'tan skandal Ankaragücü maçı hakkında yeni açıklama: Josef'in kırmızısını iptal edin
16:59 İBB Ağaç ve Peyzaj AŞ işçilerinden "düşük maaş" protestosu! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vaatleri hatırlatıldı
16:07 Hayatını kaybeden müzisyen ve yazar Ömer Tuğrul İnançer'e görkemli veda!
16:07 Türkiye'nin en küçük nüfuslu ilçesi Konya Yalıhüyük oldu: Nüfusu yalnızca 1500 kişiden oluşuyor
16:08 Mustafa Sarıgül'den öğretmenlere ses getirecek vaatler! Eğer iktidara gelirse hepsini yapacağını söyledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2022 17:21:39. #1.13#
SON DAKİKA: Zaporijya Nükleer Santralinin Ukrayna elektrik şebekesiyle son bağlantısı kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement