Santral, 4 Mart'ta Ruslar tarafından ele geçirilmişti. Halihazırda Rus ordusu kontrolünde olan santralin çevresinde topçu saldırıları yaşanıyor. Ukrayna ve Rusya bu saldırılar konusunda birbirini suçluyor.

Santralin bulunduğu Energodar'daki Rus yanlısı yetkililer tarafından bugün yapılan açıklamada ise bölgedeki çatışmalardan ötürü yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle santralde güvenlik sisteminin devreye girdiği bildirilmişti.

Kaynak: AA

Zaporijya, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Zaporijya Nükleer Santrali'nin elektrik şebekesiyle bağlantısı tarihte ilk defa kesildi - Son Dakika

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