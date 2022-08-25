Zaporijya Nükleer Santrali'nin elektrik şebekesiyle bağlantısı tarihte ilk defa kesildi - Son Dakika
Üye Girişi

Zaporijya Nükleer Santrali'nin elektrik şebekesiyle bağlantısı tarihte ilk defa kesildi

25.08.2022 17:24
Zaporijya Nükleer Santrali'nin elektrik şebekesiyle bağlantısı tarihte ilk defa kesildi

Ukrayna Devlet Nükleer Enerji Şirketi Energoatom, Zaporijya Nükleer Santrali'nin elektrik şebekesiyle bağlantısının tarihte ilk defa kesildiğini bildirdi.

Ukrayna Devlet Nükleer Enerji Şirketi Energoatom, Zaporijya Nükleer Santrali'nin elektrik şebekesiyle bağlantısının tarihte ilk defa kesildiğini bildirdi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, nükleer tesisin civarında çıkan yangınların, santrali Ukrayna'nın elektrik şebekesine bağlayan hatlara zarar verdiği belirtildi.

Açıklamada, hatların hasara uğraması nedeniyle santralin elektrik şebekesiyle bağlantısının tarihte ilk defa kesildiği ifade edildi.

Santralin bulunduğu Energodar'daki Rus yanlısı yetkililer tarafından bugün yapılan açıklamada ise bölgedeki çatışmalardan ötürü yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle santralde güvenlik sisteminin devreye girdiği bildirilmişti.

Avrupa'nın en büyük nükleer santrali

Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor.

6 nükleer reaktör bulunan ve 5 bin 700 megavatsaat elektrik üretim kapasitesine sahip santral, Ukrayna'daki toplam elektriğin yüzde 20'sini sağlıyor.

Santral, 4 Mart'ta Ruslar tarafından ele geçirilmişti. Halihazırda Rus ordusu kontrolünde olan santralin çevresinde topçu saldırıları yaşanıyor. Ukrayna ve Rusya bu saldırılar konusunda birbirini suçluyor.

YORUMLAR
500
Çin'in BM Temsilcisi ABD ve NATO'yu Ukrayna Çatışmasında Yangını Körüklemekten Vazgeçmeye Çağırdı Çin'in BM Temsilcisi ABD ve NATO'yu Ukrayna Çatışmasında Yangını Körüklemekten Vazgeçmeye Çağırdı Fransa'da 'Total'in Rus ordusuna yakıt sağladığı iddiası' soruşturulacak Fransa'da 'Total'in Rus ordusuna yakıt sağladığı iddiası' soruşturulacak
Kaynak: AA

Zaporijya, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zaporijya Nükleer Santrali'nin elektrik şebekesiyle bağlantısı tarihte ilk defa kesildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:23 Shakira ile 12 yıllık ilişkisini noktalayan Pique, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi
17:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse duadan, tekbirden, salavattan rahatsız olmasın
16:46 Şampiyonlar Ligi kuraları bugün İstanbul ev sahipliğinde gerçekleşecek! İşte devlerin gruplarının seçileceği torbalar
16:37 İngiltere'de Prens Charles'ın eşi Camilla'nın kuzeni Charles Villiers, otel odasında ölü halde bulundu
16:35 Şarkıcı Harika Avcı'nın hastanede ismini gizleyerek siroz tedavisi gördüğü iddia edildi
16:00 Fenerbahçe taraftarı bunu duymasın! Miha Zajc için kesenin ağzını açtılar
15:56 Bakanlıktan izin çıktı! Çin, sürücüsüz taksi döneminde
15:50 Arasının bozuk olduğu babası İbrahim Tatlıses'in kaza yaşadığını yere giden Ahmet Tatlı: İnsanın yüreğine oturuyor, Rabbim bir daha yaşatmasın
15:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya'nın restine rest: Bir gece ansızın gelebiliriz hem de her yere gelebiliriz
15:36 CHP'den imam hatiplilere hakaret eden Gülşen hakkında ilk açıklama: Maksadını aşmış bir espri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2022 17:34:59. #1.11#
SON DAKİKA: Zaporijya Nükleer Santrali'nin elektrik şebekesiyle bağlantısı tarihte ilk defa kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement