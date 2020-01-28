Ukrayna devletinin toplam borcu 84 milyar 360 milyon dolara ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ukrayna devletinin toplam borcu 84 milyar 360 milyon dolara ulaştı - Son Dakika

Ukrayna devletinin toplam borcu 84 milyar 360 milyon dolara ulaştı

6 saat önce

Ukrayna'nın devlet garantili ve doğrudan devlet borcu toplamının 84 milyar 360 milyon dolara ulaştığı açıklandı.

Ukrayna devletinin toplam borcu 84 milyar 360 milyon dolara ulaştı, System.String[]

Ukrayna'nın devlet garantili ve doğrudan devlet borcu toplamının 84 milyar 360 milyon dolara ulaştığı açıklandı.


Ukrayna'da Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna devletinin toplam borcu 2019'da 6 milyar 50 milyon dolar (yaklaşık yüzde 7.7) artarak 84 milyar 360 milyon dolara yükseldi.


Devlet borcu Grivna bazında ise yüzde 7.8 (170 milyar 170 milyon Grivna) oranında düşerek 1 trilyon 998 milyar Grivna'ya geriledi. Devlet borcunun ekonomik büyüklüğe (GSMH) oranı ise yıl sonu itibariyle yüzde 50'ye geriledi.


Öte yandan 2018 yılında Ukrayna devletinin toplam borcu yüzde 2.2 milyar dolar (yüzde 2.6) artarak 78 milyar 320 milyon dolara ulaşmıştı. Borç toplamının Grivna karşılığı ise 2 trilyon 169 milyar olurken, Gayri Safi Milli Hasıla'ya (GSMH) oranı yüzde 62.7 olarak açıklanmıştı.


Ukrayna devletinin toplam borcunun GSMH'ye oranı 2017'de ise yüzde 71.8 seviyesindeydi. - KİEV

Maliye Bakanlığı, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 06:17 Kaynak: İHA
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