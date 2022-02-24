Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Dzheppar'dan "Sivillere füze atıldı" iddiası - Son Dakika
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Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Dzheppar'dan "Sivillere füze atıldı" iddiası

24.02.2022 20:41

Ukrayna Birinci Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Dzheppar, Rusya'nın Ukraynalı sivilleri hedef aldığına yönelik çok sayıda görüntü olduğunu iddia etti.

Ukrayna Birinci Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Dzheppar, Rusya'nın Ukraynalı sivilleri hedef aldığına yönelik çok sayıda görüntü olduğunu iddia etti. Dzheppar'ın paylaştığı görüntüde, yerleşim yerlerine alçaktan uçak bir savaş jetinin iki füze attığı görüldü.

Ukrayna Birinci Dışişleri Bakan Yardımcısı Dzheppar, açıklamasında, "Rus uçakları ve Grad roketatarları tarafından Ukraynalıların üzerine ateş açılan çok sayıda görüntü var. Harekete geçme zamanı. Rusya'nın SWIFT ile bağlantısını kesin" ifadelerini kullandı. Dzheppar'ın ve Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın paylaştığı görüntüde, savaş uçağının alçaktan uçarak yerleşim yerlerine yakın bir noktaya iki adet füze attığı görüldü. Füzelerin düşmesinin ardından görüntüyü kaydeden ailenin büyük bir korku yaşadığı ve çocukların çığlık attığı duyuldu.

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Dzheppar'dan Sivillere füze atıldı iddiası
Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Dzheppar'dan Sivillere füze atıldı iddiası
Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Dzheppar'dan Sivillere füze atıldı iddiası

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Ukrayna, Rusya, Savaş, Füze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Dzheppar'dan 'Sivillere füze atıldı' iddiası - Son Dakika


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