Ukrayna, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'a devlet nişanı verileceğini...

Ukrayna Devlet Başkanlığı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın 'a "Ukrayna'nın uluslararası otoritesinin güçlendirilmesi, devletler arası iş birliğinin geliştirilmesine katkıda bulundukları gerekçesiyle devlet nişanı verileceğini duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanlığı, Ukrayna Devlet Nişanı takdim edilmesi kararlaştırılan yabancı ülke vatandaşlarının listesini paylaştı. Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin imzaladığı kararname ile, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Baykar Savunma şirketinin Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın da bu ödüle layık görüldüğü duyuruldu. Listede isimleri yer alan kişilere, Ukrayna'nın uluslararası otoritesinin güçlendirilmesi, devletler arası iş birliğinin geliştirilmesi ve verimli sosyal faaliyetlere yönelik sağladıkları önemli kişisel katkılarından dolayı devlet nişanı verileceği belirtildi.

- Kiev