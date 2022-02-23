Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba BM Genel Kurulu'nda konuşuyor - Son Dakika
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba BM Genel Kurulu'nda konuşuyor

23.02.2022 18:27
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba BM Genel Kurulu'nda konuşuyor

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Ukrayna'nın kan dökülmesini istemediğini belirtti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Ukrayna'nın kan dökülmesini istemediğini belirtti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Ukrayna'nın gerginliğin çözülmesi için elinden geleni yaptığını ve yapmaya devam edeceğini açıkladı.

"Ukrayna, Donbass'da herhangi askeri eylem planlamıyor"

"Rusya Ukrayna'da durmayacak. Büyük çaplı çatışmalar küresel güvenliği tehdit edecek" dedi.

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Son dakika politika: Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Ukrayna'nın gerginliğin çözülmesi için elinden geleni yaptığını ve... Son dakika politika: Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Ukrayna'nın gerginliğin çözülmesi için elinden geleni yaptığını ve... BM Genel Kurulu yarın Ukrayna için toplanacak BM Genel Kurulu yarın Ukrayna için toplanacak

Birleşmiş Milletler, Dmitro Kuleb, Ukrayna, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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