Ukrayna: Ukraynalı esirlerin kaldığı Olenivka cezaevini Ruslar bombaladı - Son Dakika
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Ukrayna: Ukraynalı esirlerin kaldığı Olenivka cezaevini Ruslar bombaladı

29.07.2022 22:42
Ukrayna: Ukraynalı esirlerin kaldığı Olenivka cezaevini Ruslar bombaladı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Ukraynalı esirlerin kaldığı Olenivka cezaevini Rusların bombaladığını belirterek, "BM'yi, Rusya'yı Olenivka cezaevini bombaladığı için şiddetle kınamaya ve bu iğrenç suçun tüm gerçeklerini ortaya çıkarmak için bölgeyi ziyaret etmeye çağırıyorum.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Ukraynalı esirlerin kaldığı Olenivka cezaevini Rusların bombaladığını belirterek, "BM'yi, Rusya'yı Olenivka cezaevini bombaladığı için şiddetle kınamaya ve bu iğrenç suçun tüm gerçeklerini ortaya çıkarmak için bölgeyi ziyaret etmeye çağırıyorum." dedi.

Kuleba Twitter'dan yaptığı paylaşımda, onlarca Ukraynalı esir askerin hayatını kaybettiği Olenivka cezaevi saldırısı nedeniyle BM'in Rusya'ya tepki göstermesi gerektiğini belirtti.

Rusya'nın, Ukraynalı esirlerin kaldığı Olenivka cezaevini bombaladığını savunan Kuleba, "Ukraynalı askerlerin Azovstal'dan tahliyesini kolaylaştıran BM'yi, Rusya'yı Olenivka cezaevini bombaladığı için şiddetle kınamaya ve bu iğrenç suçun tüm gerçeklerini ortaya çıkarmak için bölgeyi ziyaret etmeye çağırıyorum." ifadesini kullandı.

Kuleba, Uluslararası Kızılhaç Komitesini de (ICRC) Ukraynalı esirlerin durumlarını kontrol etmeye çağırdı.

Rusya'nın açıklaması

Rusya ise söz konusu cezaevini Ukrayna güçlerinin bombaladığını savunuyor.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ordusunun Olenivka yerleşim biriminin yakınlarında esir düşen Ukraynalı askerlerin tutulduğu cezaevine ABD yapımı yüksek performanslı topçu roket sistemi HIMARS ile füze saldırısının düzenlendiğini duyurmuştu.

Konaşenkov, saldırıda, esir düşen Ukraynalı askerlerden 40'ının hayatını kaybettiğini, 75'inin yaralandığını kaydetmişti.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Dmitro Kuleb, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna: Ukraynalı esirlerin kaldığı Olenivka cezaevini Ruslar bombaladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ukrayna: Ukraynalı esirlerin kaldığı Olenivka cezaevini Ruslar bombaladı - Son Dakika
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