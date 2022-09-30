Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "Ukrayna için hiçbir şey değişmeyecek" - Son Dakika
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "Ukrayna için hiçbir şey değişmeyecek"

30.09.2022 19:04
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "Ukrayna için hiçbir şey değişmeyecek"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ülkesinin Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinin Rusya tarafından ilhak edilmesine ilişkin "Ukrayna için hiçbir şey değişmeyecek.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ülkesinin Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinin Rusya tarafından ilhak edilmesine ilişkin "Ukrayna için hiçbir şey değişmeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kuleba, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson'u ilhak ederek fiziksel olarak bile kontrol edemediği bölgeleri ele geçirmeye çalıştığını belirtti.

Bakan Kuleba, "Ukrayna için hiçbir şey değişmeyecek. Toprak bütünlüğümüzü yeniden sağlayarak sınırlarımızı ve halkımızı özgürleştirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: 'Ukrayna için hiçbir şey değişmeyecek' - Son Dakika

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