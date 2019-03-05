Ukrayna Dışişleri Bakanı Klimkin: "Ruslar Her 40 Saniyede Bir Bakanlık Sitelerimize Siber Saldırı...
35 dakika önce
Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavel Klimkin, Ukrayna bakanlıklarına ait web siteleri ile Merkez Seçim Kurulunun sitesine Ruslar tarafından 40 saniyede bir siber saldırı düzenlendiğini iddia etti.
Ukrayna Dışişleri Bakanı
Pavel Klimkin, Ukrayna bakanlıklarına ait web siteleri ile Merkez
Seçim Kurulunun sitesine Ruslar tarafından 40 saniyede bir siber saldırı düzenlendiğini iddia etti.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavel Klimkin, katıldığı bir radyo programında yaptığı açıklamada, "Mart ayı sonunda yapılacak seçimleri karıştırmak için Rusya
her alanda faaliyet gösteriyor. Siber korsanlarını kullanarak çeşitli bakanlık sitelerimize ve Merkez Seçim Kurulunun internet sayfasına her 40 saniyede bir siber saldırı düzenliyor" dedi.
Rusya'nın 2016 yılında Amerika Birleşik Devletleri
Başkanlık Seçimlerine müdahalede bulunduğu ileri sürülmüştü.
Ukrayna'da 31 Mart'ta Devlet Başkanlığı Seçimlerinin ilk turu yapılacak. - KİEV
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:57 Kaynak: İHA
Bakan Soylu telefonuna gelen Kobani fotoğrafının detaylarını anlattı
Kaya Çilingiroğlu'ndan Hülya Avşar'a Evlilik Cevabı: Yeniden Evlenmem İmkansız
Erdoğan Müjdeyi Vermişti! Elektrik Tüketim Desteği Ödemeleri Başladı
İçişleri Bakanı Soylu, Terör Örgütlerini Hedef Alan Konuşması Sonucu Suud Trollerin Hedefi Oldu