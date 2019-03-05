Son Dakika Haberleri: Ukrayna Dışişleri Bakanı Klimkin: "Ruslar Her 40 Saniyede Bir Bakanlık Sitelerimize Siber Saldırı...

Ukrayna Dışişleri Bakanı Klimkin: "Ruslar Her 40 Saniyede Bir Bakanlık Sitelerimize Siber Saldırı...

35 dakika önce

Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavel Klimkin, Ukrayna bakanlıklarına ait web siteleri ile Merkez Seçim Kurulunun sitesine Ruslar tarafından 40 saniyede bir siber saldırı düzenlendiğini iddia etti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Klimkin:
Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavel Klimkin, Ukrayna bakanlıklarına ait web siteleri ile Merkez Seçim Kurulunun sitesine Ruslar tarafından 40 saniyede bir siber saldırı düzenlendiğini iddia etti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavel Klimkin, katıldığı bir radyo programında yaptığı açıklamada, "Mart ayı sonunda yapılacak seçimleri karıştırmak için Rusya her alanda faaliyet gösteriyor. Siber korsanlarını kullanarak çeşitli bakanlık sitelerimize ve Merkez Seçim Kurulunun internet sayfasına her 40 saniyede bir siber saldırı düzenliyor" dedi.

Rusya'nın 2016 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık Seçimlerine müdahalede bulunduğu ileri sürülmüştü.

Ukrayna'da 31 Mart'ta Devlet Başkanlığı Seçimlerinin ilk turu yapılacak. - KİEV

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:57 Kaynak: İHA

Merkez, Ukrayna, Güncel
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