Son Dakika Haberleri: Ukrayna Dışişleri Bakanı Klimkin: "Rusya'yla Yapılan 49 Anlaşma İptal"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Klimkin: "Rusya'yla Yapılan 49 Anlaşma İptal"

1 saat önce

Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavel Klimkin, Rusya'yla yapılan 49 anlaşmanın iptal edildiğini, 50 anlaşma üzerinde de durum değerlendirmesi yapıldığını açıkladı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Klimkin:
Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavel Klimkin, Rusya'yla yapılan 49 anlaşmanın iptal edildiğini, 50 anlaşma üzerinde de durum değerlendirmesi yapıldığını açıkladı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavel Klimkin, Rusya ile olan 49 anlaşmayı feshettiklerini açıkladı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Klimkin, " Moskova'yla ilişkilerimiz normal değil" açıklamasını yaptı. Kiev ile Moskova arasındaki diplomasinin asgariye indirildiğini belirten Klimkin, Ukraynalı askerlerin ve politik sebeple içeride tutulanların haklarını korumaya çalıştıklarını söyledi.

Azak Denizi'nde yakalanan Ukraynalı askerlerin davasını Haziran ayında uluslararası mahkemeye taşıyacaklarını belirten Bakan Klimkin, "Çok dikkatli bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu. - KİEV

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 10:56 Kaynak: İHA

Moskova, Rusya Federasyonu, Ukrayna, Dışişleri Bakanı, Güncel
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