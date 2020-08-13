Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Alman mevkidaşıyla telefonda görüştü - Son Dakika

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bakanların yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele konusunda görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, bakanların Donbas'taki durumu da konuştuğu ve iki haftadır süren tam ateşkes sayesinde hiçbir Ukrayna askerinin ölmemesinden memnun oldukları vurgulandı.

Tarafların, Normandiya Dörtlüsü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın gelecek aylarda toplanması gerektiği konusunda hem fikir olduğuna dikkat çekilen açıklamada, bakanların Belarus'taki durumu da ele aldığı bildirildi.