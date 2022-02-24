Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Blinken'la Rusya'nın ülkesine askeri müdahalesini görüştü - Son Dakika
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Blinken'la Rusya'nın ülkesine askeri müdahalesini görüştü

24.02.2022 23:33
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Blinken'la Rusya'nın ülkesine askeri müdahalesini görüştü

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini telefonda görüştü.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini telefonda görüştü.

Kuleba, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Rusya'nın ülkesine karşı vahşice savaşını durdurmanın yollarını görüştüklerini aktardı.

Blinken'ın kendisine ABD'nin yeni yaptırımları ve Ukrayna'ya yeni savunma silahları tedariki planları hakkında bilgi verdiğini ifade eden Kuleba, "Ukrayna dayanıyor. Dünyanın bize yardımına ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Donbas krizi ve Rusya'nın askeri müdahalesi

Ukrayna'da 2014'teki Meydan olaylarının ardından, Batı yanlısı bir hükümet yönetime geldi ve Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç ülkeden kaçtı. Rusya, Kırım'ı yasa dışı ilhak etti. Ukrayna'da Rus etnik kökene sahip nüfusun yoğun olarak yaşadığı Donetsk ve Luhansk bölgelerinde ayrılıkçılar sözde yönetimler ilan etti. Rusya'nın desteklediği ayrılıkçı güçlerle Ukrayna ordusu arasında kanlı çatışmalar yaşandı. Batılı güçlerin Moskova nezdinde devreye girmesiyle 2014 ve 2015'te Minsk Anlaşmaları imzalandı. Ancak ateşkes ihlalleri sürdü. Şubat itibarıyla çatışmalarda yaklaşık 14 bin kişi hayatını kaybetti.

Rusya, 2021 sonlarında Ukrayna sınırında on binlerce asker konuşlandırmaya başlayarak dikkatleri üzerine çekti. ABD, Rusya'nın işgale hazırlandığını yinelerken, Rusya bunu reddetti. Batılı ülkeler, Rusya'yı yaptırımlar uygulamakla tehdit ederken, Moskova yönetimi, Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanıdı ve 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına askeri harekat başlattı.

Rus lider Vladimir Putin, amaçlarının "Kiev tarafından soykırıma maruz kalan insanları korumak, Ukrayna'yı Nazizm'den ve militarizmden arındırmak" olduğunu savunarak, Ukrayna ordusuna silah bırakma çağrısı yaptı.

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Kaynak: AA

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