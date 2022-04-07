Son dakika haber: Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "Bucha buzdağının görünen kısmı" - Son Dakika
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Son dakika haber: Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "Bucha buzdağının görünen kısmı"

07.04.2022 17:57
Son dakika haber: Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "Bucha buzdağının görünen kısmı"

Edinilen son dakika haberine göre Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Ukrayna'nın Bucha kentinde ortaya çıkan sivil ölümlerine değinerek, "Bucha buzdağının görünen kısmı" dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Ukrayna'nın Bucha kentinde ortaya çıkan sivil ölümlerine değinerek, "Bucha buzdağının görünen kısmı" dedi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Dişleri Bakanları Toplantısı'na katılan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Ukrayna'nın NATO müttefiklerinden daha fazla silah alacağını ancak bunun ne zaman olacağını belirlemek için görüşmelerin yapıldığını aktaran Kuleba, "Ukrayna'nın savaşmak için gerekli silahlara sahip olacağından hiç şüphem yok, asıl sorun bunun ne zaman olduğu sorusu. Tartışmalar silah listesiyle ilgili değil, zaman çizelgesiyle ilgili" dedi.

KULEBA'DAN 2'İNCİ DÜNYA SAVAŞI BENZETMESİ

Donbass çatışmasını 2'nci Dünya Savaşı'na benzeten Kuleba, "Donbas çatışması, büyük operasyon manevraları, binlerce tank, uçak ve zırhlı araçla İkinci Dünya Savaşı'nı hatırlatacak. Ben haftalardan değil günlerden bahsediyorum, ya bize şimdi yardım edersiniz ya da yardımınız çok geç gelecek ve birçok insan ölecek" dedi.

"MÜTTEFİKLERİ TEREDDÜTLERİNİ VE BELİRSİZLİKLERİNİ BİR KENARA BIRAKMAYA ÇAĞIRIYORUM"

Kuleba, "Rus ordusunu durdurmak için üç şeye ihtiyacımız var. Bunlar silahlar, silahlar ve silahlar. Bunları ne kadar erken alırsak o kadar çok insan kurtulacak ve savaş Ukrayna ile sınırlı olacak. Müttefikleri tereddütlerini ve belirsizliklerini bir kenara bırakmaya çağırıyorum. Bugün silahlar barışa hizmet ediyor" ifadelerini kullandı.

"SİZİN VE KENDİ GÜVENLİĞİMİZ İÇİN SAVAŞACAĞIZ"

Müttefik ülkelerin Ukrayna'ya savaşması için gereken tüm desteği verdiği sürece, NATO ülkelerini Rus saldırganlığından koruyacağını söyleyen Kuleba, "Ukrayna'nın önerdiği anlaşma basit. Bize ihtiyacımız olan her şeyi sağlıyorsunuz ve biz de sizin ve kendi güvenliğimiz için savaşacağız. Bugün, müttefikler hakkında, Ukrayna'nın sadece kendisi için değil, onlar için de savaştığı gerçeğine dair artan bir anlayış duymaktan memnun oldum" dedi.

"BUCHA BUZDAĞININ GÖRÜNEN KISMI"

Bucha'daki sivil katliamın buzdağının görünen kısmı olduğunu söyleyen Kuleba, "Bucha'daki sivil katliamın buzdağının görünen kısmı. Mariupol'ün çok daha kötü olduğunu raporlardan görüyoruz" dedi.

"YAPTIRIMLAR HASAR VERİYOR AMA RUS SAVAŞ MAKİNESİNİ DURDURMAYA YETERSİZ"

Mevcut yaptırımları "yetersiz" olarak nitelendiren Kuleba, "Verimli yaptırımlar hakkında konuşamayız. Yaptırımlar hasar veriyor ama Rus savaş makinesini durdurmaya yetersiz. Yaptırımları uygulamak için kaç Bucha'nın gerçekleşmesi gerekiyor?" ifadelerini kullandı.

(Melike Yazır/ İHA)

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Dmitro Kuleb, Ukrayna, Savaş, Rus, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: 'Bucha buzdağının görünen kısmı' - Son Dakika


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