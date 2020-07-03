Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Çavuşoğlu ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu: (2) - Son Dakika

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Çavuşoğlu ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu: (2)

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ülkesinde, Türkiye'de tatil yapmak isteyen çok fazla turist olduğunu belirterek, "Türkiye'ye minnettarız. Sadece uçak seferleriyle değil aynı zamanda vatandaşlarımızın güvenli bir tatil geçirebilmeleri için tüm önlemleri aldılar.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ülkesinde, Türkiye'de tatil yapmak isteyen çok fazla turist olduğunu belirterek, "Türkiye'ye minnettarız. Sadece uçak seferleriyle değil aynı zamanda vatandaşlarımızın güvenli bir tatil geçirebilmeleri için tüm önlemleri aldılar." dedi.

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Normalleşme sürecinde kente gelen ilk konuk bakan olan Kuleba, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile, Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen "Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu 8. Toplantısı"nın ardından ortak basın toplantısına katıldı.

Sakarya'daki fabrikada gerçekleşen patlamada ölen Türk vatandaşlarının ailelerine başsağlığı dileyen Kuleba, Ukrayna ve Türkiye arasındaki ilişkilerin "kazan kazan" formülüne göre ilerlediğini, geliştiğini aktardı.

Kuleba, "Bence Karadeniz'de Ukrayna ile Türkiye'den daha doğal bir müttefik bulamayız. İş birliğimizin potansiyeli ciddi oranda hayata geçirildi. Gerçekten iddialı ve önemli projeleri hayata geçirdik. Özellikle savunma sanayi alanında. Turist akışları da, iki ülkenin dostluğunun pratik ve somut neticesi. Bu durum Cumhurbaşkanımız ile Erdoğan arasındaki samimi ilişkilerin bir sonucudur." diye konuştu.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin çok iyi olduğunu vurgulayan Kuleba, Ukrayna'da Türk ürünlerinin kolaylıkla her yerde bulunabileceğini dile getirdi.

"İş ve ekonomi alanında ülkelerimiz çok iyi bir şekilde çalışabilirler"

Bir Ukrayna marketinde Türk ayranını satın aldığına değinen Kuleba, şunları kaydetti:

"Maalesef Ukrayna ürünleri, Türk pazarında bu kadar geniş kapsamlı sunulmadı. Ama eminim ki Türk tüketicilerinin memnuniyet duyduğu ürünlerimizi buraya da gönderebiliriz. Böylece yararlı dengeyi yakalayıp, ticaretimizi ileriye daha da taşıyabiliriz. Bunu, serbest ticari anlaşması sayesinde gerçekleştirebiliriz. Bugün Türk mevkidaşımla şöyle bir anlaşmaya vardık: Bu meseleyi olumlu bir sonuca bağlamak adına elimizden geleni yapacağız. Ticari konularla ilgilenen arkadaşlarımız, bu konuyla ilgili çalışmaya devam edecek. Hem liderlerimiz hem de dışişleri bakanları ve ticaret bakanlarımız da bu meseleyi bir neticeye bağlamak için elinden geleni yapmaya hazırlar. Her iki tarafın da isteği, iradesi var. Özellikle iş ve ekonomi alanında ülkelerimiz çok iyi bir şekilde çalışabilirler. Bugün ekonomik konuları da ele aldık. Mevlüt Bey ile salgının sebep olduğu etkileri minimize etmek için elimizden geleni yapacağız. Karşılıklı olarak iş yerleri temsilcileri için yeni imkanlar sunmalıyız."

Kuleba, Ukraynalı turistlerle aynı uçakla Türkiye'ye geldiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Ukraynalılar arasında Antalya çok popüler. Ukrayna'da, gerçekten Türkiye'de tatil yapmak isteyen çok fazla turistimiz var. Türkiye'ye minnettarız. Sadece uçak seferleriyle değil, aynı zamanda vatandaşlarımızın güvenli bir tatil geçirebilmeleri için ilgili tüm önlemleri aldılar. Türkiye'ye Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliği konusundaki desteği için de teşekkür ediyorum. Kırım'ın yasa dışı işgalini tanımadığı için teşekkür ederiz. Sözde kalmıyor ve gerçekten desteklerini hissediyoruz. Ukrayna ve Türkiye, gerçekten güvenilir dost ve ortaklar. Sadece ikili formda değil, uluslararası platform ve örgütler kapsamında da böyle. Burada uluslararası düzeni korumak için ve saldırganlık eylemlerini uygun gören ülkelerin bunu yapmasını engellemek için elimizden geleni yapacağız. Biz her konuda Türkiye ile çok güzel bir şekilde iş birliğimizi yürütüyoruz."

(Bitti)

Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Türkiye, turist, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 20:07 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Çavuşoğlu ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu: (2) - Son Dakika

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