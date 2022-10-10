Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Çok Sayıda Rus Füzesi Ukrayna'yı Vuruyor - Son Dakika
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Çok Sayıda Rus Füzesi Ukrayna'yı Vuruyor

10.10.2022 11:55

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya’nın Kiev ve diğer şehirlere yönelik füze saldırılarına ilişkin, “Çok sayıda Rus füzesi Ukrayna’yı vuruyor. Putin'in yegane taktiği, Ukrayna’nın barışçıl şehirlerini terörize etmek. Ancak Ukrayna'yı bölemeyecek. Bu, aynı zamanda, Putin ile barışı konuşmak isteyen bütün arabuluculara da bir cevabıdır. Putin, füzelerle konuşan bir teröristtir” dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'nın Kiev ve diğer şehirlere yönelik füze saldırılarına ilişkin, "Çok sayıda Rus füzesi Ukrayna'yı vuruyor. Putin'in yegane taktiği, Ukrayna'nın barışçıl şehirlerini terörize etmek. Ancak Ukrayna'yı bölemeyecek. Bu, aynı zamanda, Putin ile barışı konuşmak isteyen bütün arabuluculara da bir cevabıdır. Putin, füzelerle konuşan bir teröristtir" dedi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bugün patlamalar meydana geldi. Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Dzheppar, patlama görüntülerini sosyal medya hesabında yayınladı ve "Rus füzesi Ukrayna'nın başkentine saldırdı. Kiev'de sabah böyle başladı. Bunu, daha fazla patlama takip etti. Uluslararası toplumu tek ses olmaya, daha fazla yaptırım uygulamaya, Rusya'yı bir terörist devlet olarak tanımaya çağırıyoruz. Rusya hemen cezalandırılmalı" paylaşımı yaptı.

KULEBA: PUTİN, FÜZELERLE KONUŞAN BİR TERÖRİSTTİR

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ise sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Çok sayıda Rus füzesi Ukrayna'yı vuruyor. Putin'in yegane taktiği, Ukrayna'nın barışçıl şehirlerini terörize etmek. Ancak Ukrayna'yı bölemeyecek. Bu, aynı zamanda, Putin ile barışı konuşmak isteyen bütün arabuluculara da bir cevabıdır. Putin, füzelerle konuşan bir teröristtir."

Ukrayna Ankara Büyükelçisi Bodnar ise sosyal medya hesabında, "Rusya'nın bu sabah Kyiv merkezine, Dnipro, Zaporijjia, Kremençug ve diğer şehirlere füzelerle saldırması asıl niyetini gösteriyor. Sivilleri bilinçli olarak hedef alan Rusya, terör eylemlerine başvurmaya devam ediyor. O yüzden bir an önce terör devleti olarak tanınmalı" paylaşımı yaptı.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Çok Sayıda Rus Füzesi Ukrayna'yı Vuruyor - Son Dakika

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